«Рубин» взял Тарасова на третий сбор

Всё правильно сделали, в Белеке сейчас еще не так тепло, а так с собой будет большое бревно, которым можно натопить печь.
«Рубин» назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в турецкий Белек.
В составе оказался и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанской команде.
Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;
Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;
Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберeзкин, Камиль Закиров, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов;
Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.
- Тарасов – свободный агент.
- По данным Transfermarkt, «Рубин» уже заключил контракт с хавбеком до лета, но клуб эту информацию пока не подтвердил.