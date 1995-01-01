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    «Рубин» взял Тарасова на третий сбор

    «Рубин» назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в турецкий Белек.

    В составе оказался и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанской команде.

    Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

    Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

    Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберeзкин, Камиль Закиров, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов;

    Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

    • Тарасов – свободный агент.
    • По данным Transfermarkt, «Рубин» уже заключил контракт с хавбеком до лета, но клуб эту информацию пока не подтвердил.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +228

      trudovik 26 минут назад

      Всё правильно сделали, в Белеке сейчас еще не так тепло, а так с собой будет большое бревно, которым можно натопить печь.

      0
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      Рейтинг: +2393

      Alekxei Z. 54 минуты назад

      Вы же писали , что Рубин подписал его , а теперь как новость что поехал на третий сбор ??? Мутные вы какие-то !!!

      0
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      Рейтинг: +47

      Октавиус > Alekxei Z. 30 минут назад

      По данным Transfermarkt, «Рубин» уже заключил контракт с хавбеком до лета, но клуб эту информацию пока не подтвердил.

      для тебя писали, а ты не прочитал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +306

      dragoon000320 1 час назад

      идиоты, зачем он им...

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