Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Рубин» взял Тарасова на третий сбор

13 февраля 2020, 10:56
6

«Рубин» назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в турецкий Белек.

В составе оказался и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанской команде.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберeзкин, Камиль Закиров, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.

  • Тарасов – свободный агент.
  • По данным Transfermarkt, «Рубин» уже заключил контракт с хавбеком до лета, но клуб эту информацию пока не подтвердил.

Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
trudovik
1581586867
Всё правильно сделали, в Белеке сейчас еще не так тепло, а так с собой будет большое бревно, которым можно натопить печь.
Ответить
Hektor 84
1581615283
Так логично что взяли. Он же с Рубином контракт подписал. Что его надо было дома оставить?
Ответить
zigbert
1581689676
Пока загадка осталась -подписан он или нет?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+