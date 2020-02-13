«Рубин» взял Тарасова на третий сбор

«Рубин» назвал футболистов, которые отправились на третий сбор в турецкий Белек.

В составе оказался и полузащитник Дмитрий Тарасов, который находится на просмотре в казанской команде.

Вратари: Юрий Дюпин, Иван Коновалов, Алексей Городовой;

Защитники: Филип Уремович, Сильвие Бегич, Владимир Гранат, Константин Плиев, Карл Старфельт, Пабло Сантос, Олег Данченко, Данил Степанов, Николай Поярков, Илья Самошников;

Полузащитники: Павел Могилевец, Евгений Башкиров, Игорь Коновалов, Вячеслав Подберeзкин, Камиль Закиров, Александр Зуев, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Денис Макаров, Солтмурад Бакаев, Дарко Йевтич, Оливер Абильдгор, Дмитрий Тарасов;

Нападающие: Евгений Марков, Иван Игнатьев.