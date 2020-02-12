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    Евсеев: «На первом сборе у «Уфы» были проблемы, связанные с эпидемией вируса»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о командных сборах.

    «Иногда погодные условия нас немного подводили, был холодный ветер, но весь тренировочный процесс, все упражнения, которые были запланированы, мы выполнили. На первом сборе была общая подготовка – аэробная и беговая работа, а на втором было больше скоростно-силовой работы, объем тренировок в день возрастал.

    В дни перед заключительными контрольными матчами с «Урарту» и «Араратом-Арменией» мы проводили двухразовые тренировки с большой нагрузкой, поэтому ребятам не хватало легкости. Голова мыслила хорошо на футбольном поле, но ноги были очень тяжелые. И немаловажный фактор, что мы фактически все сборы провели без серьезных травм. Только на первом сборе были у нас небольшие проблемы, связанные с эпидемией вируса, но все выздоровели», – сказал Евсеев.

    • Во вторник «Уфа» завершила сбор на Кипре.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    12.02.2020 15:17
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