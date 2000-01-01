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    Тихонов: «Посмотрим весной, какой Тедеско профессионал»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне.

    — Тедеско фактически не делал футбольной карьеры и всю жизнь шел к тому, чтобы стать тренером. Что вы думаете об этом? Его можно назвать профессионалом?

    — Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Можно идти к этому, но не у всех получается. Тот же Моуринью вообще начинал как переводчик. Набирался азов, работая с разными специалистами, учился, попробовал и в итоге добился больших успехов.

    Слуцкий вообще вратарем был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно. Но мы, конечно, желаем ему удачи и надеемся, что у него все получится.

    • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
    • На данный момент команда занимает десятое место в таблице РПЛ.
    • До переезда в Россию Тедеско работал в «Шальке», вместе с которым занял второе место в Бундеслиге.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1415

      sir_Alex 8 минут назад

      Зачастую Андрей перебарщивает с критикой родного клуба)))

      0
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      Рейтинг: +2837

      uBaH_ 57 минут назад

      Мы все видели какой ты профессионал на тренерском поприще

      0
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      Рейтинг: +2241

      Борат 1 час назад

      ну выиграл он кубок фон-бет на багаже кононова, а дальше что ?
      где стеночки-забегания-кружева ???
      стыдно за тарасовских рылов...

      0
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      Рейтинг: +4714

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Удачи Тедеско и побед Спартаку !!!

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      Рейтинг: +22998

      gol_kak_sokol 1 час назад

      "Какой он профессионал, мы посмотрим весной" - обязятельно потом расскажешь, что увидишь, чтобы в следующий раз поменьше желчи было в отношении иностранцев в нашем футболе.

      2
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      Рейтинг: +7383

      derrik2000 > gol_kak_sokol 43 минуты назад

      А почему ты так на Тихонова злобствуешь за его высказывания о легионерах?
      О ДОРОГИХ легионерах?
      По моему мнению, Тихонов дело говорит хотя бы потому, что когда он играл за Спартак, в команде легионеров было всего да ничего - несколько матчей Маркао, затем надолго задержавшийся в Спартаке Робсон и, по-моему, Джерри Кристиан Тчуйсе тоже в той команде "пылил".
      ФСЁ!
      И СТОИЛИ ОНИ СУЩИЕ КОПЕЙКИ!
      Да и не они определяли ИГРУ ТОЙ команды, которой было вполне по силам играть в ЛЧ с "грандами" европейского футбола, да и в сегодняшнем чемпионате РВАЛИ бы, как Тузик грелку, питерский Зенит с его генеральным спонсором Газпромом!
      И я с ним, например, согласен, по поводу того, что, мол, посмотрим весной, какой Тедеско тренер - успехи в Германии с Шальке 04 мне ни о чём не говорят: у нас уже был "танцор" Эмери, которого за неудовлетворительные результаты убрали из Спартака, и который сейчас нечего себе тренировал в АПЛ (правда, его уже убрали из Арсенала, но это "уже совсем другая история").
      Сможет в нашей, довольно специфичной, по сравнению с лигами ведущих европейских стран, проявить себя - честь ему и хвала.
      Не сможет - пусть уматывает вместе с Цорном.
      У НАС, к большому сожалению, ентих "футбольных профессионалов" ещё нужно УЧИТЬ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, т. к. в европейских чемпионатах само слово "профессионал" уже говорит обо всём. ТАМ, у них тактику только меняют новые ГТ и ещё влияют на морально-волевой настрой как всей команды, так и каждого игрока в отдельностию
      А У НАС, к сожалению, ГТ команд РФЛ, как ГТ в футбольной ДЮСШ учит играть в футбол, а так же выполняет все функции ГТ, которые присущи ГТ ведущих профессиональных лиг Европы.

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      Рейтинг: +7383

      derrik2000 > derrik2000 10 минут назад

      Пардон-пардон! Хочу исправиться!
      Команда, в которой играл Тихонов поначалу ВООБЩЕ НЕ ИМЕЛА легионеров из дальнего зарубежья!

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