Тихонов: «Посмотрим весной, какой Тедеско профессионал»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне.
— Тедеско фактически не делал футбольной карьеры и всю жизнь шел к тому, чтобы стать тренером. Что вы думаете об этом? Его можно назвать профессионалом?
— Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Можно идти к этому, но не у всех получается. Тот же Моуринью вообще начинал как переводчик. Набирался азов, работая с разными специалистами, учился, попробовал и в итоге добился больших успехов.
Слуцкий вообще вратарем был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно. Но мы, конечно, желаем ему удачи и надеемся, что у него все получится.
- Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
- На данный момент команда занимает десятое место в таблице РПЛ.
- До переезда в Россию Тедеско работал в «Шальке», вместе с которым занял второе место в Бундеслиге.