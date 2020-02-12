Тихонов: «Посмотрим весной, какой Тедеско профессионал»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне.

— Тедеско фактически не делал футбольной карьеры и всю жизнь шел к тому, чтобы стать тренером. Что вы думаете об этом? Его можно назвать профессионалом?

— Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Можно идти к этому, но не у всех получается. Тот же Моуринью вообще начинал как переводчик. Набирался азов, работая с разными специалистами, учился, попробовал и в итоге добился больших успехов.

Слуцкий вообще вратарем был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно. Но мы, конечно, желаем ему удачи и надеемся, что у него все получится.