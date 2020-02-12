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Тихонов: «Посмотрим весной, какой Тедеско профессионал»

12 февраля 2020, 11:46
16

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал тот факт, что главный тренер московской команды Доменико Тедеско не играл в футбол на профессиональном уровне.

— Тедеско фактически не делал футбольной карьеры и всю жизнь шел к тому, чтобы стать тренером. Что вы думаете об этом? Его можно назвать профессионалом?

— Какой он профессионал, мы посмотрим весной. Можно идти к этому, но не у всех получается. Тот же Моуринью вообще начинал как переводчик. Набирался азов, работая с разными специалистами, учился, попробовал и в итоге добился больших успехов.

Слуцкий вообще вратарем был и очень рано закончил с футболом. Говорить о том, что Тедеско всю жизнь учился на тренера и поэтому он точно станет хорошим специалистом, как-то неправильно. Но мы, конечно, желаем ему удачи и надеемся, что у него все получится.

  • Тедеско возглавил «Спартак» в октябре 2019 года.
  • На данный момент команда занимает десятое место в таблице РПЛ.
  • До переезда в Россию Тедеско работал в «Шальке», вместе с которым занял второе место в Бундеслиге.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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uBaH_
1581498342
Мы все видели какой ты профессионал на тренерском поприще
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sir_Alex
1581501323
Зачастую Андрей перебарщивает с критикой родного клуба)))
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СвинкаСправедливости
1581502733
На вас уже посмотрели.
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RotBerg
1581508284
Такой же профи, как корыто последних тренеров. Эмери был и тот в хлеву по горло в отходах увяз. А ну и Валера. Каррера физрук шальной.
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DENZILLO-Спартак
1581509185
А слуцкер тренер ?
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Сильвербой
1581518154
От каждого следующего слова Андрея Тихонова, становится тошно!!! Создается впечатление, что либо человек настолько завистлив и все это говорит специально, будоража спартаковскую общественность и атмосферу вокруг клуба, либо он полный идиот и отвечает на провокационные вопросы идиота-журналиста, не соображая что он делает!!! И этим вот человеком мы когда-то восхищались!!!
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egor tikhonov
1581534760
андрей был мне симпатичен,как человек раньше. но сейчас,что-то много разговора от него не нужного. походу пиарится и цену набивает((
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Hektor 84
1581542556
Зато мы уже насмотрелись как бывшие спартаковцы тренировали.
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