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    Симонян: «Рейнгольд всегда был правдорубом. Низкий поклон ему за все сделанное во имя футбола и «Спартака»

    Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян прокомментировал смерть Валерия Рейнгольда.

    • Экс-игрок «Спартака» скончался во вторник в возрасте 77 лет.

    «Только самые добрые слова в адрес Валерия могу сказать. Знал, что он недомогал в последнее время, но надеялся, что не настолько всe плохо. Они же с супругой жили в Петушках на даче, не выезжали почти никуда. Не знаю, нужно было ему вообще приезжать на турнир, если он неважно себя чувствовал.

    За все, что он сделал для отечественного футбола и «Спартака», — вечная память ему и благодарность. Все-таки выигрывал и чемпионат, и Кубок. Всегда был таким правдорубом. Не стеснялся говорить прямо. Это одно из его положительных качеств. Мир праху его, низкий поклон за все сделанное во имя футбола и «Спартака».

    Как относился к уходу из «Спартака»? Игроки того времени были в человеческом плане очень сильны. В силу разных причин они уходили из клуба, но навсегда оставались спартаковцами. Валера как был, так и остался красно-белым. Думаю, «Спартак» примет участие, поможет, чем нужно. Я работаю в РФС, завтра же займемся организацией всего необходимого», – сказал Симонян.

    • Рейнгольд – чемпион Советского Союза 1962 года, а также обладатель Кубка СССР 1963 и 1965 годов.
    • Помимо «Спартака» он выступал за воронежский «Труд» и «Шинник».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1412

      sir_Alex 27 минут назад

      Истинный спартаковец. Мой отец помнит его игры за клуб.

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      Рейтинг: +21682

      oyabun 45 минут назад

      Очень жаль. Замечательный был футболист и искренний болельщик Спартака.

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