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    Василий Березуцкий: «Заменить защитников ЦСКА в случае форс-мажора? Есть Онопко»

    Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в команду в том случае, если кто-то из центральных защитников получит травму. Березуцкий предложил вместо себя кандидатуру Виктора Онопко.

    — Евгений Гинер или Роман Бабаев случайно не шутили, что если вдруг что-то пойдет не так у центральных защитников ЦСКА или возникнет какой-то форс-мажор, то вас с Алексеем попросят доиграть нынешний сезон?

    — Есть Виктор Савельевич, который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас. Онопко постоянно находится с командой, участвует в упражнениях, подменяет травмированных.

    • Березуцкие завершили карьеру в ЦСКА летом 2018 года. Сейчас оба брата – заместители генерального директора клуба.
    • Онопко 50 лет. Он завершил карьеру в 2005 году.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6781

      mihail200606 49 минут назад

      В форме.. Так говорит как будто речь о мальдини или несте.. Кондопко этот и в молодые годы был так себе.. Если не ошибаюсь, он два года подряд вылетал из Ла лиги с разными командами.. центр дырявый с ним был..

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      Рейтинг: +1191

      Niko 1 час назад

      Да, наслышаны о форме Савелича!!! Интересно было бы хотя бы в товарняке на него посмотреть, что б почувствовать разницу 50 лет и 25. Насколько велика пропасть и как много физики может компенсировать опыт

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