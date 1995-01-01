Василий Березуцкий: «Заменить защитников ЦСКА в случае форс-мажора? Есть Онопко»

В форме.. Так говорит как будто речь о мальдини или несте.. Кондопко этот и в молодые годы был так себе.. Если не ошибаюсь, он два года подряд вылетал из Ла лиги с разными командами.. центр дырявый с ним был..
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в команду в том случае, если кто-то из центральных защитников получит травму. Березуцкий предложил вместо себя кандидатуру Виктора Онопко.
— Евгений Гинер или Роман Бабаев случайно не шутили, что если вдруг что-то пойдет не так у центральных защитников ЦСКА или возникнет какой-то форс-мажор, то вас с Алексеем попросят доиграть нынешний сезон?
— Есть Виктор Савельевич, который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас. Онопко постоянно находится с командой, участвует в упражнениях, подменяет травмированных.
- Березуцкие завершили карьеру в ЦСКА летом 2018 года. Сейчас оба брата – заместители генерального директора клуба.
- Онопко 50 лет. Он завершил карьеру в 2005 году.