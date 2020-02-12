Василий Березуцкий: «Заменить защитников ЦСКА в случае форс-мажора? Есть Онопко»

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в команду в том случае, если кто-то из центральных защитников получит травму. Березуцкий предложил вместо себя кандидатуру Виктора Онопко.

— Евгений Гинер или Роман Бабаев случайно не шутили, что если вдруг что-то пойдет не так у центральных защитников ЦСКА или возникнет какой-то форс-мажор, то вас с Алексеем попросят доиграть нынешний сезон?

— Есть Виктор Савельевич, который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас. Онопко постоянно находится с командой, участвует в упражнениях, подменяет травмированных.