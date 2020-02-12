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  • Василий Березуцкий: «Заменить защитников ЦСКА в случае форс-мажора? Есть Онопко»

Василий Березуцкий: «Заменить защитников ЦСКА в случае форс-мажора? Есть Онопко»

12 февраля 2020, 06:50
4

Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал возможное возвращение в команду в том случае, если кто-то из центральных защитников получит травму. Березуцкий предложил вместо себя кандидатуру Виктора Онопко.

— Евгений Гинер или Роман Бабаев случайно не шутили, что если вдруг что-то пойдет не так у центральных защитников ЦСКА или возникнет какой-то форс-мажор, то вас с Алексеем попросят доиграть нынешний сезон?

— Есть Виктор Савельевич, который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас. Онопко постоянно находится с командой, участвует в упражнениях, подменяет травмированных.

  • Березуцкие завершили карьеру в ЦСКА летом 2018 года. Сейчас оба брата – заместители генерального директора клуба.
  • Онопко 50 лет. Он завершил карьеру в 2005 году.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий Онопко Виктор
Комментарии (4)
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Niko
1581482203
Да, наслышаны о форме Савелича!!! Интересно было бы хотя бы в товарняке на него посмотреть, что б почувствовать разницу 50 лет и 25. Насколько велика пропасть и как много физики может компенсировать опыт
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mihail200606
1581484486
В форме.. Так говорит как будто речь о мальдини или несте.. Кондопко этот и в молодые годы был так себе.. Если не ошибаюсь, он два года подряд вылета из Ла лиги с разными командами.. центр дырявый с ним был..
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Добрый Бобер
1581489715
Онопко, даже на пике карьеры, упоминался чуть ли не в каждом выпуске КВНа.
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Давид59
1581492436
Судя по игре с Зенитом (пару дней назад) уже сейчас можно Онопку в состав ставить.
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