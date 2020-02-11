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  • Андронов: «Ватцке на обеде с «Краснодаром» сказал: «Забудьте об Акинфееве, он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»

Андронов: «Ватцке на обеде с «Краснодаром» сказал: «Забудьте об Акинфееве, он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»

11 февраля 2020, 18:18
31

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал об отношении руководства дортмундской «Боруссии» к россиянам.

«Боруссией» руководит такой человек – Ханс-Йоахим Ватцке. Они когда играли с «Краснодаром», был официальный обед. Он там стал говорить: у вас вроде нормальный чемпионат, но очень слабые вратари, и вообще непонятно, зачем вы легионеров покупаете в нападение, если вам потом ваши вратари все портят.

Ему говорят: «Слушайте, у нас же есть Акинфеев». Он говорит: «Вы вообще забудьте о нем. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог». Вот такое отношение. Когда шли разговоры о возможном переходе Смолова, Ватцке сказал: «Двух русских в моей команде не будет». У него тогда был Андрей Ярмоленко – украинец, но для Ватцке – это одно и то же. Тем более Смолов с Ярмоленко дружат», – сказал Андронов.

  • «Краснодар» и «Боруссия» дважды играли между собой в группе Лиги Европы в 2015 году. Матч в Дортмунде выиграла «Боруссия» (2:1), игру в Краснодаре – «быки» (1:0).

Источник: YouTube-канал «Мы к вам приедем»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Краснодар Боруссия Д Акинфеев Игорь
Комментарии (31)
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mihail200606
1581435095
Ну правильно он все сказал.. У нас же из акинфеева делают чуть ли не второго яшина..
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Viper for CSKA
1581436091
Ну видимо Ватцке считает себя умнее Фергюсона, который давал игре Акинфеева совсем иную оценку. Любопытно в данном контексте взглянуть в ворота Боруссии. Кто у нас там? Новый Яшин или Кан? Отнюдь. Бюрки, который через матч совершает ошибки, которые стоят команде очков. Видимо, хотел Ватцке кого-то из своих недоворотчиков Краснодару между делом впарить, да не срослось. Вратарская школа в России всегда была на уровне и таковой остаётся. Единственное, за что переживать не стоит в российском футболе. Лучше бы Йоахим своей командой так интересовался. Цорк и Клопп клуб в топы вытащили из болота, а этот гражданин своим маразмом только мешает развитию шмелей.
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СвинкаСправедливости
1581436818
Акинфеев не выдающийся вратарь, но про вторую Бундеслигу даже болельщики Спартака никогда не скажут.
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Hektor 84
1581438162
Ну этот Андронов тот еще Пиз. дабол! И кто бы приглашал этого чудика на официальный обед? Или он за стенкой подслушивал? Не стал бы верить желтушным журналюшкам! Не являюсь фанатом коней, но считаю Акинфеев провел блестящую карьеру. Может не все получилось что хотел, в Европе не поиграл. Но временами круто играл, не зря к нему проявляли интерес в Европе. Но думаю он доволен своей карьерой. А по поводу Ватцке если даже это он сказал. У него в Боруссии тоже случались промахи в трансферах. А нынешний вратарь Боруссии тоже не без грешен. Та и перегиб со второй лигой.
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Retiremen_VMF
1581438207
Акинфеев классный вратарь со своими тараканами, что тут спорить, не Яшин конечно, но и не вторая лига....
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Ковастер
1581443470
А к чему тут мнение руководителя немецкой команды. У нас тоже много руководителей всех уровней , которым не нравятся многие вратари Бундеслиги. Мало ли, может он когда то приглашал Игоря , а Игорь дал отказ, вот и закусил на Акинфеева.
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Niko
1581446630
При всей моей любви к Боруссии не быть им топами с таким менеджером, устроил рынок из команды, финальный трамплин перед большими деньгами. Всегда всех лидеров распродавал. Преимущественно в Баварию, казачек то похоже засланный)
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general.lizyukov
1581449496
Ага, испанцы особенно оценили слабую игру Игорька. Ещё раньше это смогли оценить игроки МанСити, МЮ, Реала, а совсем давно вся УЕФА.
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Из Твери Леха
1581449543
Все правильно Ватцке сказал. Дырофей ведь в первую очередь никуда не поехал не потому что он какой-то патриот одного клуба, а сам знает, что обделается по полной в нормальном чемпионате. А в России можно вату катать и тебя будут на руках носить, подсчитывая твои никчемные титулы обладателя кубка и суперкубка страны.
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portero
1581520393
это значит нападение у нас совсем дно, раз по воротам бить не умеют и забивать плохим воротчикам.
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