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    Андронов: «Ватцке на обеде с «Краснодаром» сказал: «Забудьте об Акинфееве, он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»

    Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал об отношении руководства дортмундской «Боруссии» к россиянам.

    «Боруссией» руководит такой человек – Ханс-Йоахим Ватцке. Они когда играли с «Краснодаром», был официальный обед. Он там стал говорить: у вас вроде нормальный чемпионат, но очень слабые вратари, и вообще непонятно, зачем вы легионеров покупаете в нападение, если вам потом ваши вратари все портят.

    Ему говорят: «Слушайте, у нас же есть Акинфеев». Он говорит: «Вы вообще забудьте о нем. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог». Вот такое отношение. Когда шли разговоры о возможном переходе Смолова, Ватцке сказал: «Двух русских в моей команде не будет». У него тогда был Андрей Ярмоленко – украинец, но для Ватцке – это одно и то же. Тем более Смолов с Ярмоленко дружат», – сказал Андронов.

    • «Краснодар» и «Боруссия» дважды играли между собой в группе Лиги Европы в 2015 году. Матч в Дортмунде выиграла «Боруссия» (2:1), игру в Краснодаре – «быки» (1:0).

    Источник: YouTube-канал «Мы к вам приедем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6772

      mihail200606 12 минут назад

      Ну правильно он все сказал.. У нас же из акинфеева делают чуть ли не второго яшина..

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