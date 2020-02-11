Андронов: «Ватцке на обеде с «Краснодаром» сказал: «Забудьте об Акинфееве, он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог»

Экс-комментатор «НТВ-Плюс» и «Матч ТВ» Алексей Андронов рассказал об отношении руководства дортмундской «Боруссии» к россиянам.

«Боруссией» руководит такой человек – Ханс-Йоахим Ватцке. Они когда играли с «Краснодаром», был официальный обед. Он там стал говорить: у вас вроде нормальный чемпионат, но очень слабые вратари, и вообще непонятно, зачем вы легионеров покупаете в нападение, если вам потом ваши вратари все портят.

Ему говорят: «Слушайте, у нас же есть Акинфеев». Он говорит: «Вы вообще забудьте о нем. Он даже во второй Бундеслиге играть бы не смог». Вот такое отношение. Когда шли разговоры о возможном переходе Смолова, Ватцке сказал: «Двух русских в моей команде не будет». У него тогда был Андрей Ярмоленко – украинец, но для Ватцке – это одно и то же. Тем более Смолов с Ярмоленко дружат», – сказал Андронов.