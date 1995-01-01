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    Роналду – первый игрок, сумевший забить в 10+ матчах подряд более чем в одном из топ-пяти чемпионатов Европы

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в десяти матчах Серии А подряд. Он стал третьим таким футболистом в истории турнира.

    Кроме того, португалец стал первым футболистом, сумевшим забить в 10+ матчах подряд более чем в одном топ-чемпионате Европы. Ранее указанной отметки Роналду достиг в Примере, выступая за мадридский «Реал».

    • Роналду – единственный игрок, забивший в Лиге чемпионов в десяти матчах подряд.
    • Португалец в сезоне Серии А в 20 матчах забил 20 голов и сделал две результативные передачи.
    • «Ювентус» в таблице идет вторым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +14013

      bset 59 минут назад

      Щас опять подъедут эксперты диванные говорить, что все с пенальти забито. А то, что пенальти зарабатывают за счет активных действий в чужой штрафной, никто из "эспертов" не вспомнит.

      3
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      Рейтинг: +883

      FENIX-SL > bset 55 минут назад

      да и без пенальти он уникален

      2
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      Рейтинг: +1733

      giluxa1963 > bset 14 минут назад

      да любители золотого писюна точно захотят что то придумать в оправдание своего кумира

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