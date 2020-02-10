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  • Роналду – первый игрок, сумевший забить в 10+ матчах подряд более чем в одном из топ-пяти чемпионатов Европы

Роналду – первый игрок, сумевший забить в 10+ матчах подряд более чем в одном из топ-пяти чемпионатов Европы

10 февраля 2020, 13:53
7

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в десяти матчах Серии А подряд. Он стал третьим таким футболистом в истории турнира.

Кроме того, португалец стал первым футболистом, сумевшим забить в 10+ матчах подряд более чем в одном топ-чемпионате Европы. Ранее указанной отметки Роналду достиг в Примере, выступая за мадридский «Реал».

  • Роналду – единственный игрок, забивший в Лиге чемпионов в десяти матчах подряд.
  • Португалец в сезоне Серии А в 20 матчах забил 20 голов и сделал две результативные передачи.
  • «Ювентус» в таблице идет вторым.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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bset
1581332292
Щас опять подъедут эксперты диванные говорить, что все с пенальти забито. А то, что пенальти зарабатывают за счет активных действий в чужой штрафной, никто из "эспертов" не вспомнит.
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Mister_Tomsk
1581340054
А карлик, ток эспаньолам, да мальоркам может забивать, и то сейчас присел прилично, в годы криша, карлик уже закончит играть мне кажется.
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LAY394
1581342288
а вы все про карлика бородатого, жду када он в ман сити придет и сдуется....
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SIRIUS 2002
1581396161
Легенда..
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