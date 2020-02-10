Роналду – первый игрок, сумевший забить в 10+ матчах подряд более чем в одном из топ-пяти чемпионатов Европы

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отличился в десяти матчах Серии А подряд. Он стал третьим таким футболистом в истории турнира.

Кроме того, португалец стал первым футболистом, сумевшим забить в 10+ матчах подряд более чем в одном топ-чемпионате Европы. Ранее указанной отметки Роналду достиг в Примере, выступая за мадридский «Реал».