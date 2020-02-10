Карпин: «Надо попробовать Мамаева на разных позициях»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что у новичка команды Павла Мамаева пока нет определенной позиции на поле.

– Мамаев на этом турнире играл на разных позициях. Продолжается поиск оптимальной позиции для него?

– Надо попробовать его на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках.