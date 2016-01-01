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    Карпин: «Надо попробовать Мамаева на разных позициях»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что у новичка команды Павла Мамаева пока нет определенной позиции на поле.

    – Мамаев на этом турнире играл на разных позициях. Продолжается поиск оптимальной позиции для него?

    – Надо попробовать его на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках.

    • В сентябре «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
    • Хавбек не принимает участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.
    • На Кубке «Париматч» Премьер игрок забил в двух играх кряду.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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