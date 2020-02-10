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Карпин: «Надо попробовать Мамаева на разных позициях»

10 февраля 2020, 08:48
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что у новичка команды Павла Мамаева пока нет определенной позиции на поле.

– Мамаев на этом турнире играл на разных позициях. Продолжается поиск оптимальной позиции для него?

– Надо попробовать его на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках.

  • В сентябре «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
  • Хавбек не принимает участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.
  • На Кубке «Париматч» Премьер игрок забил в двух играх кряду.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Карпин Валерий
Комментарии (2)
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alex1951
1581321950
Карпуша,тема не раскрыта. Разные позиции? Это что намек на ,,банку,. ?
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