Карпин: «Надо попробовать Мамаева на разных позициях»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал понять, что у новичка команды Павла Мамаева пока нет определенной позиции на поле.
– Мамаев на этом турнире играл на разных позициях. Продолжается поиск оптимальной позиции для него?
– Надо попробовать его на разных позициях, чтобы он понимал, что надо делать на позиции центрального полузащитника, что нужно делать крайнему нападающему. Абсолютно разные функции, все это надо попробовать в игровом пространстве, а не на тренировках.
- В сентябре «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
- Хавбек не принимает участие в официальных матчах с осени 2018 года из-за проблем с законом.
- На Кубке «Париматч» Премьер игрок забил в двух играх кряду.
Источник: Официальный сайт «Ростова»