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    Семак: «Малком нестандартными действиями в матче с ЦСКА создавал остроту «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Малкома в товарищеском матче против ЦСКА (3:2). Бразилец голов не забил.

    «Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперeд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме было острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий», – считает специалист.

    • По ходу встречи Малкому попало мячом в голову.
    • Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.
    • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».

    Источник: «Чемпионат»

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