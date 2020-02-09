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  • Семак: «Малком нестандартными действиями в матче с ЦСКА создавал остроту «Зенита»

Семак: «Малком нестандартными действиями в матче с ЦСКА создавал остроту «Зенита»

9 февраля 2020, 20:18
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Малкома в товарищеском матче против ЦСКА (3:2). Бразилец голов не забил.

«Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперeд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме было острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий», – считает специалист.

  • По ходу встречи Малкому попало мячом в голову.
  • Форвард Малком пропустил осеннюю часть чемпионата России из-за повреждения.
  • Ближайший официальный матч «Зенит» проведет 29 февраля против «Локомотива».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Малком
Комментарии (4)
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portero
1581273541
пока эта острота замаскированная, ждем игры .....
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Brabus71
1581293544
За такие бабки он должен тащить команду в лиге чемпионов, а не создавать остроту в товарняках
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Бухбух
1581299445
У Зенита такую остроту и Дзюба может создать.
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zigbert
1581364971
Все будет видно в официальных матчах.
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