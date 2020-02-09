Семак: «Малком нестандартными действиями в матче с ЦСКА создавал остроту «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форварда Малкома в товарищеском матче против ЦСКА (3:2). Бразилец голов не забил.

«Это были первые 45 минут для Малкома за последние полгода. Шаг за шагом двигаемся вперeд. Надеюсь, следующий матч на следующих сборах сможет сыграть 70-90 минут, будет прибавлять. Если сегодня в первом тайме было острота, то она шла в первую очередь от его нестандартных действий», – считает специалист.