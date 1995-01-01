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    Тренер «Вероны» Юрич – о победе над «Юве»: «Думали, что хорошо проведем сезон, но не думали, что настолько»

    Главный тренер «Вероны» Иван Юрич прокомментировал победу над «Ювентусом» (2:1) в 23-м туре Серии А.

    «Сегодня нам больше всего требовался характер, поскольку я видел, что мы были не так остры и активны, как обычно. Первые 35 минут были хороши, а затем мы упустили слишком много моментов и допускали ошибки, хотя, к счастью, сумели перевернуть игру. Иногда я завожусь, это правда, но не сегодня. Я был просто доволен и рад за парней.

    Не знаю, что сказать. Мы думали, что хорошо проведем сезон, но не думали, что настолько хорошо. У нас много молодых футболистов, которые жаждут играть в Серии А, например, Мараш Кумбула, который сегодня потрясающе справился с Дугласом Костой. Мы решили, что будем играть в футбол, который подразумевает определенный риск, но при этом смело действовать в своей манере и угрожать сопернику», – сказал Юрич.

    • После победы над туринцами «Верона» поднялась на пятую строчку в Серии А.

    Серия А. «Ювентус» проиграл «Вероне», ведя в счете к 76-й минуте. Роналду забил 20-й гол в сезоне

    Источник: Football Italia

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