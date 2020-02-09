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  • Данни: «Кокорин в отличной форме. Он бы украсил любую команду мира»

Данни: «Кокорин в отличной форме. Он бы украсил любую команду мира»

9 февраля 2020, 01:24
5

Бывший хавбек «Зенита» и «Динамо» Данни поделился мнением о ситуации с форвардом питерской команды Александром Кокориным.

«То, что творится, мне совсем непонятно. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.

Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень. Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2» и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но, убежден, Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе. Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола – еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира», – заявил Данни.

  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в январе.
  • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
  • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Данни Кокорин Александр
Комментарии (5)
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vitvik
1581222452
Когда Саша находился в тюрьме, он и тюрьму украсил.
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vladimir-7
1581229518
Данни, переговори только с Семаком, он тебе всё расскажет.
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Inkvizitor@
1581232799
аххахахаха
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Garrincha58
1581240062
Зениту такие игроки не нужны им подавай Эрнани или Ригони или бумажного Сутормина да и тренер у них подстать им
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житель СПб
1581265855
Молодец Данни. И он глупости не говорит, и для пиара не выступает. Значит, в руководстве Зенита все совсем плохо. Вообще то, в таких случаях было бы неплохо встретиться с болельщиками, а? И дайте, наконец, играть Кокорину!
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