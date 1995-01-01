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    Данни: «Кокорин в отличной форме. Он бы украсил любую команду мира»

    Бывший хавбек «Зенита» и «Динамо» Данни поделился мнением о ситуации с форвардом питерской команды Александром Кокориным.

    «То, что творится, мне совсем непонятно. Когда Саша находился в тюрьме все, и я в том числе, ждали, когда он начнет играть. Знаю, что Кокорин в отличной форме: первый этап предсезонной подготовки он провел очень хорошо и был готов на все сто процентов.

    Если бы он остался в главной команде, то наверняка принес бы ей много пользы, забил бы много голов и вернулся на свой топ-уровень. Признаюсь, мне неизвестны причины, почему его отправили в «Зенит-2» и не знаю, как будет развиваться ситуация дальше, но, убежден, Кокорин смог бы заиграть не только в «Зените», но и в Европе. Мне очень нравится этот футболист: у него есть скорость, дриблинг, чувство гола – еще раз подчеркну, этот форвард украсил бы любую команду мира», – заявил Данни.

    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в январе.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.

    Источник: «Спорт день за днем»

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