Бундеслига. «Байер» победил «Боруссию» со счетом 4:3, забив в концовке два гола за минуту

В 21-м туре чемпионата Германии «Байер» в результативном матче обыграл дортмундскую «Боруссию».

Кевин Фолланд открыл счет на 20-й минуте встречи, однако уже через две минуты Матс Хуммельс с углового забил ответный мяч. Затем Эмре Джан дальним ударом вывел «Боруссию» вперед. В конце первого тайма Фолланд сравнял счет.

Во втором тайме арбитр после ВАР отменил гол Джейдона Санчо. Впрочем, дортмундцы все равно вышли вперед после удара Рафаэля Геррейру. В концовке матча «Байер» забил два гола за минуту: отличились Леон Бэйли и Ларс Бендер.

Бундеслига. 21-й тур.

Байер – Боруссия Д – 4:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Фолланд, 20; 1:1 – Хуммельс, 22; 1:2 – Джан, 33; 2:2 – Фолланд, 43; 2:3 – Геррейру, 64; 3:3 – Бэйли, 81; 4:3 – Бендер, 82.

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