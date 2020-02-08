Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бундеслига. «Байер» победил «Боруссию» со счетом 4:3, забив в концовке два гола за минуту

    В 21-м туре чемпионата Германии «Байер» в результативном матче обыграл дортмундскую «Боруссию».

    Кевин Фолланд открыл счет на 20-й минуте встречи, однако уже через две минуты Матс Хуммельс с углового забил ответный мяч. Затем Эмре Джан дальним ударом вывел «Боруссию» вперед. В конце первого тайма Фолланд сравнял счет.

    Во втором тайме арбитр после ВАР отменил гол Джейдона Санчо. Впрочем, дортмундцы все равно вышли вперед после удара Рафаэля Геррейру. В концовке матча «Байер» забил два гола за минуту: отличились Леон Бэйли и Ларс Бендер.

    Бундеслига. 21-й тур.

    Байер – Боруссия Д – 4:3 (2:2)

    Голы: 1:0 – Фолланд, 20; 1:1 – Хуммельс, 22; 1:2 – Джан, 33; 2:2 – Фолланд, 43; 2:3 – Геррейру, 64; 3:3 – Бэйли, 81; 4:3 – Бендер, 82.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.02.2020 22:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11