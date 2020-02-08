Круговой: «Благодарен «Зениту» за контроль над моей реабилитацией»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, играющий в «Уфе» на правах аренды, рассказал о своем восстановлении от травмы.

— После травмы я нахожусь под полным наблюдением медицинского штаба «Зенита». До последнего дня решалось, останусь ли я работать с тренером или поеду вместе с командой. Восстановление достигло этапа, когда мне нужно уже тренироваться на поле. В Петербурге из-за погодных условий это было бы непросто, поэтому отправился в Испанию.

— Для вас решение стало неожиданным? Семак говорил, что планирует оставить вас в «Уфе».

— Нет, изначально планировалось, что полное восстановление будет проходить с «Зенитом». Восстанавливаться всегда сложно, надо набирать кондиции. Тем более попал в период травм — сначала пятая плюсневая, потом пах, а теперь бедро. Конечно, тяжело. Но у меня организм молодой, восстановление идет быстрее. Надеюсь, больше не будет таких травм. Я очень благодарен «Зениту» за то, что клуб полностью контролирует процесс реабилитации.

— Вы едете на третьи сборы в Турцию?

— Пока не знаю, нужно задать этот вопрос не мне, решение принимает тренерский штаб. Конечно, я очень этого хочу. И хочу всегда быть ближе к команде, – сказал Круговой.