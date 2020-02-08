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  • «Человек реально невменяемый». Мамаев пожаловался на преследование со стороны женщины

«Человек реально невменяемый». Мамаев пожаловался на преследование со стороны женщины

8 февраля 2020, 21:10
7

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, что его семью преследует некая Ника Гусейнова.

«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее.

Вчера уже просто дошло до какого-то безумия – она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.

Видимо, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение, потому что она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», – сказал Мамаев на видео, опубликованном в инстаграме его жены Аланы.

  • Ника Гусейнова – астролог из Москвы. Была общественным защитником Виктора Коэна, осужденного за убийство своей сожительницы, модели Галины Колядзинской.

Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Аланы Мамаевой
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (7)
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Boeung777
1581186209
Статья вообще не о чём. Что за бредовый набор слов.
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Граф2019
1581189125
ховайся на зоне...
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VVM1964
1581191963
" Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу аларма и бората Это вообще дебилы какие-то невменяемые. Они уже несколько месяцев преследует наше ветку , постоянно на всех новостях пишут какую хрень. Кто по жизни с ними знаком , дайте им люлей от меня и болельщиков Спартака , отдельное обращение к админам бомбардира - забаньте уже эту шваль подзаборную . Видимо, у этих приматов не все в порядке с головой, это не только мое мнение, потому что они просто живут не своей жизнью, а полностью только нашей . Постоянно пытаются лить всякую грязь. Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но ****** реально невменяемые . "
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mutabor0992
1581192222
У Паштета глюки???Или абстинентный синдром???Во купили чудака!
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mihailukorov
1581199987
Ребят, подруга посоветовала одно средство, после которого жизнь изменилась в корне. Нашёл средство с помощью которого сбросил 4 кг за неделю, а за месяц уже 12. Не в целях рекламы, мне помогло и хочу помочь вам, вот моя история - http://2qu.ru/menns
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altezzik
1581220152
Стулом её. Стулом.
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моэм
1581250196
Муть какая то ... и на кой она печатается футбольном портале?...по факту же здесь просто желание бабы срубить халявного бабла...Паниковский - Корейко - дай мильён , дай мильён. дай мильён...вдруг даст , чтобы отстала.
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