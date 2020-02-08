«Человек реально невменяемый». Мамаев пожаловался на преследование со стороны женщины

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, что его семью преследует некая Ника Гусейнова.

«Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее.

Вчера уже просто дошло до какого-то безумия – она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.

Видимо, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение, потому что она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», – сказал Мамаев на видео, опубликованном в инстаграме его жены Аланы.

Ника Гусейнова – астролог из Москвы. Была общественным защитником Виктора Коэна, осужденного за убийство своей сожительницы, модели Галины Колядзинской.

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