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    «Человек реально невменяемый». Мамаев пожаловался на преследование со стороны женщины

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о том, что его семью преследует некая Ника Гусейнова.

    «Ребята, всем привет. Хочу подтвердить информацию по поводу Ники Гусейновой. Это вообще человек какой-то невменяемый. Она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее.

    Вчера уже просто дошло до какого-то безумия – она мне позвонила в номер. Не знаю, что она хотела. Звонок был в 12 часов ночи на номер, который находится в отеле. Не знаю, каким образом нас соединили.

    Видимо, у человека не все в порядке с головой, это мое мнение, потому что она просто живет не своей жизнью, а полностью только нашей. Постоянно пытается сделать так, чтобы у нас все было плохо. Даже не знаю, что сказать. Я первый раз с таким встречаюсь. Но человек реально невменяемый», – сказал Мамаев на видео, опубликованном в инстаграме его жены Аланы.

    • Ника Гусейнова – астролог из Москвы. Была общественным защитником Виктора Коэна, осужденного за убийство своей сожительницы, модели Галины Колядзинской.

    Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы

    Источник: инстаграм Аланы Мамаевой

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      Все_тот_же_Юве 19 минут назад

      так че стульев нет чтоли рядом? или с кулачины ей в торец. умеет же избивать.

      1
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      Рейтинг: -642

      Вот оно чё Михалыч 29 минут назад

      Дык у Мамая жинка тоже не в себе...Ему не привыкать

      0
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      Рейтинг: +308

      Граф2019 31 минуту назад

      ховайся на зоне...

      0
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      Рейтинг: +1348

      Boeung777 1 час назад

      Статья вообще не о чём. Что за бредовый набор слов.

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      Рейтинг: +2353

      alarm > Boeung777 57 минут назад

      так человек же невменяемый)

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