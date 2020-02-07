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  • Черчесов: «Не думаю, что в «Зените» уже празднуют чемпионство. Клоппа спросите - так же вам ответит»

Черчесов: «Не думаю, что в «Зените» уже празднуют чемпионство. Клоппа спросите - так же вам ответит»

7 февраля 2020, 17:07
7

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.

«Не думаю, что в «Зените» уже празднуют чемпионство. Это так кажется со стороны. Арифметически все возможно. Клоппа спросите в «Ливерпуле» – так же вам ответит. Это спорт — здесь никто заранее ничего не программирует. Пока точка не поставлена, все это лирика, – сказал Черчесов.

  • В этом сезоне питерцы после 19 туров идут на первом месте, опережая «Краснодар» на 11 очков.

Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Россия Зенит Ливерпуль Черчесов Станислав Клопп Юрген
Комментарии (7)
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mihail200606
1581086184
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Boeung777
1581090672
Ливерпуль и зенит, даже рядом не стояло.
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knikos
1581098925
Во дебилы , а ? Где вы увидели , что кто-то сравнивал Ливерпуль с Зенитом ? Ситуации Ливерпуля в АПЛ и Зенита в РПЛ - одинаковы , большой отрыв от преследователей. Идёт сравнение СИТУАЦИЙ !!!Большие буквы для тех , кто на броневиках ... Для них же ниже приведены слова Клоппа - " 70 очков - это потрясающе . Но я вас уверяю, ещё ничего не решено." Почувстуйте разницу , дебилы !
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Fju-2
1581105375
Откуда Клоппу знать празднуют в Зените чемпионство или нет, думаю его больше Ливерпуль интересует.
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Garrincha58
1581136987
в Зените может и нет, а там в Газпроме наверняка и .....
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