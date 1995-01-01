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    Черчесов: «Не думаю, что в «Зените» уже празднуют чемпионство. Клоппа спросите - так же вам ответит»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал турнирную ситуацию в РПЛ.

    «Не думаю, что в «Зените» уже празднуют чемпионство. Это так кажется со стороны. Арифметически все возможно. Клоппа спросите в «Ливерпуле» – так же вам ответит. Это спорт — здесь никто заранее ничего не программирует. Пока точка не поставлена, все это лирика, – сказал Черчесов.

    • В этом сезоне питерцы после 19 туров идут на первом месте, опережая «Краснодар» на 11 очков.

    Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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