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  • Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

30 января 2020, 12:55
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении его команды в АПЛ.

«Я доволен лишь тем, что мы набрали 3 очка. Догонит ли нас кто-нибудь в таблице? Без понятия. Наша цель – набрать как можно больше очков. Впереди еще почти половина чемпионата. Да, у нас уже 70 очков, и 19 очков отрыва от «Сити». Это потрясающие цифры, но случиться может все что угодно.

Я вас уверяю, еще ничего не решено, титул еще не выигран. Рекорды мне, если честно, не очень интересны. Помню, как мой «Дортмунд» превзошел рекорд по очкам в бундеслиге, а «Бавария» побила этот рекорд уже на следующий год», – сказал Клопп.

  • В среду «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 очков.
  • 1 февраля мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном».

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1580380917
Арсенал в сезоне 2003-04 всё равно был круче )
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