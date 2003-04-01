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    Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении его команды в АПЛ.

    «Я доволен лишь тем, что мы набрали 3 очка. Догонит ли нас кто-нибудь в таблице? Без понятия. Наша цель – набрать как можно больше очков. Впереди еще почти половина чемпионата. Да, у нас уже 70 очков, и 19 очков отрыва от «Сити». Это потрясающие цифры, но случиться может все что угодно.

    Я вас уверяю, еще ничего не решено, титул еще не выигран. Рекорды мне, если честно, не очень интересны. Помню, как мой «Дортмунд» превзошел рекорд по очкам в бундеслиге, а «Бавария» побила этот рекорд уже на следующий год», – сказал Клопп.

    • В среду «Ливерпуль» победил «Вест Хэм» (2:0) в перенесенном матче 18-го тура и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 очков.
    • 1 февраля мерсисайдцы сыграют с «Саутгемптоном».

    Источник: BBC

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1677

      Danish Dynamite 2 часа назад

      Арсенал в сезоне 2003-04 всё равно был круче )

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