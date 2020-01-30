Клопп: «70 очков – это потрясающе. Но я вас уверяю, еще ничего не решено»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о турнирном положении его команды в АПЛ.

«Я доволен лишь тем, что мы набрали 3 очка. Догонит ли нас кто-нибудь в таблице? Без понятия. Наша цель – набрать как можно больше очков. Впереди еще почти половина чемпионата. Да, у нас уже 70 очков, и 19 очков отрыва от «Сити». Это потрясающие цифры, но случиться может все что угодно.

Я вас уверяю, еще ничего не решено, титул еще не выигран. Рекорды мне, если честно, не очень интересны. Помню, как мой «Дортмунд» превзошел рекорд по очкам в бундеслиге, а «Бавария» побила этот рекорд уже на следующий год», – сказал Клопп.