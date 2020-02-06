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  • Семак: «Возможно, «Зенит» вернется к вопросу по Исламхану летом»

Семак: «Возможно, «Зенит» вернется к вопросу по Исламхану летом»

6 февраля 2020, 23:46
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил появления в команде полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана. Зимой игрок был на сборах с россиянами, но потом подписал контракт с клубом с Ближнего Востока.

— Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

— Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.

  • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
  • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Исламхан Бауржан Семак Сергей
Комментарии (3)
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portero
1581045295
Новые паспортисты из соседних стран...
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ab15488
1581067022
Тяжело семаку, как отвечать на вопросы по комплектованию команды, если твоё мнение пшик?
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zigbert
1581101014
Нет смысла брать если только из за паспорта.
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