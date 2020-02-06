Семак: «Возможно, «Зенит» вернется к вопросу по Исламхану летом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил появления в команде полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана. Зимой игрок был на сборах с россиянами, но потом подписал контракт с клубом с Ближнего Востока.

— Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

— Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.