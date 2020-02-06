Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Семак: «Возможно, «Зенит» вернется к вопросу по Исламхану летом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил появления в команде полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана. Зимой игрок был на сборах с россиянами, но потом подписал контракт с клубом с Ближнего Востока.

    — Почему «Зениту» не подошел Исламхан?

    — Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.

    • 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
    • Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2020 23:46
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81452
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru