Семак: «Возможно, «Зенит» вернется к вопросу по Исламхану летом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не исключил появления в команде полузащитника сборной Казахстана Бауржана Исламхана. Зимой игрок был на сборах с россиянами, но потом подписал контракт с клубом с Ближнего Востока.
— Почему «Зениту» не подошел Исламхан?
— Не могу сказать, что он не подошел. Просто у нас есть комплект игроков на его позиции. Исламхан нам понравился, но у него появился вариант с клубом из ОАЭ, где он получит игровую практику. Исламхан не является легионером в РПЛ, так что, возможно, летом мы вернемся к этому вопросу.
- 26-летний футболист принял участие в первом зимнем сборе петербургской команды в Катаре.
- Хавбек принял участие в двух товарищеских матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»