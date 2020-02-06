Эдегор в качестве игрока «Сосьедада» забил первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Норвежец пять лет принадлежит «Реалу»

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом». В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Мартин Эдегор.
Норвежец принадлежит мадридцам с 2015 года (куплен у «Стремсгодсета»). Это его дебютный гол на «Сантьяго Бернабеу».
- Эдегор лидирует в сезоне Примеры как минимум по одному показателю.
- 21-летний игрок стоит 50 миллионов евро.
- За 18 матчей в сезоне Примеры он забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.
Источник: Бомбардир.ру