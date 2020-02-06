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  • Эдегор в качестве игрока «Сосьедада» забил первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Норвежец пять лет принадлежит «Реалу»

Эдегор в качестве игрока «Сосьедада» забил первый гол на «Сантьяго Бернабеу». Норвежец пять лет принадлежит «Реалу»

6 февраля 2020, 21:36
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В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедадом». В первом тайме счет открыл полузащитник гостей Мартин Эдегор.

Норвежец принадлежит мадридцам с 2015 года (куплен у «Стремсгодсета»). Это его дебютный гол на «Сантьяго Бернабеу».

  • Эдегор лидирует в сезоне Примеры как минимум по одному показателю.
  • 21-летний игрок стоит 50 миллионов евро.
  • За 18 матчей в сезоне Примеры он забил четыре гола и сделал столько же результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Кубок Испания. Примера Реал Реал Сосьедад Эдегор Мартин
Комментарии (1)
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серега кашин
1581015963
зато у реала жуниоры да диасы бегают, а парень пусть им и второй влепит
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