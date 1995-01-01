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    Мамаев: «Работа с Карпиным – немаловажный фактор моего выбора в пользу «Ростова»

    Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, почему перешел в «Ростов».

    «В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности.

    Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова», – сказал Мамаев.

    • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
    • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
    • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

    Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы

    Источник: «Матч ТВ»

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