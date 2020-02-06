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  • Мамаев: «Работа с Карпиным – немаловажный фактор моего выбора в пользу «Ростова»

Мамаев: «Работа с Карпиным – немаловажный фактор моего выбора в пользу «Ростова»

6 февраля 2020, 12:14
7

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, почему перешел в «Ростов».

«В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности.

Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова», – сказал Мамаев.

  • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
  • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Карпин Валерий
Комментарии (7)
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klim2m
1580986370
Спасибо Паша за выбор))) Все у нас будет хорошо )))
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Давид59
1580986424
Были бы у Ростова деньги, Карпин бы тебе и Кокошу подтянул
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bset
1580986910
Вообще так смотришь на состав - очень сильный на имена. Причем тех же Еременко и Мамаева за так взяли, не то что некоторые миллионы тратят, а на выходе ничего. Главное, чтобы с деньгами не было проблем. А так очень приятно, что Ростов становится все сильнее, наблюдать даже приятнее, чем во времена Бердыева.
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