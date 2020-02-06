Мамаев: «Работа с Карпиным – немаловажный фактор моего выбора в пользу «Ростова»

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал, почему перешел в «Ростов».

«В команде хорошо следят за весом. С каждым днем чувствую себя все лучше. Врачи были удивлены, когда я прошел медобследование. Показатели очень хорошие. Голы на сборах? Всегда надо чувствовать результат, голы. Даже на тренировках. Это придает уверенности.

Мне нравится работать с Карпиным. Это стало немаловажным фактором моего выбора в пользу «Ростова», – сказал Мамаев.

28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.

За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.

С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы