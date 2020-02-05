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Саранск претендует на проведение финала Кубка России

5 февраля 2020, 18:35
4

Министерство спорта Мордовии подало заявку в РФС на проведение в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» финального матча Кубка России 2020 года.

«Мы готовили такое предложение, это обсуждалось. Заявка на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске направлялась. Ответа пока не получали, не один регион хочет проводить у себя финал кубка. Я считаю, что у Саранска есть опыт проведения больших крупных матчей, городские удобства, но конкуренция серьезная и многим регионам было бы интересно проведение финала», – сообщил министр спорта республики Александр Савилов.

  • Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполкома РФС, которое состоится 11 февраля.
  • Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.
  • Заявку на проведение финала подало Министерство спорта Ростовской области.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок
Комментарии (4)
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Бухбух
1580920109
А смысл проводить в Саранске? Там народ на футбол вообще не ходит.
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mihail200606
1580920285
Ну хоть как то ж надо стадион использовать..
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