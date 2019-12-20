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    Саранск претендует на проведение финала Кубка России

    Министерство спорта Мордовии подало заявку в РФС на проведение в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» финального матча Кубка России 2020 года.

    «Мы готовили такое предложение, это обсуждалось. Заявка на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске направлялась. Ответа пока не получали, не один регион хочет проводить у себя финал кубка. Я считаю, что у Саранска есть опыт проведения больших крупных матчей, городские удобства, но конкуренция серьезная и многим регионам было бы интересно проведение финала», – сообщил министр спорта республики Александр Савилов.

    • Место проведения финала Кубка России будет определено на заседании исполкома РФС, которое состоится 11 февраля.
    • Решающая игра турнира запланирована на 13 мая.
    • Заявку на проведение финала подало Министерство спорта Ростовской области.

    Источник: ТАСС

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