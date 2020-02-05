Саранск претендует на проведение финала Кубка России

Министерство спорта Мордовии подало заявку в РФС на проведение в Саранске на стадионе «Мордовия-Арена» финального матча Кубка России 2020 года.

«Мы готовили такое предложение, это обсуждалось. Заявка на проведение финала Кубка России по футболу в Саранске направлялась. Ответа пока не получали, не один регион хочет проводить у себя финал кубка. Я считаю, что у Саранска есть опыт проведения больших крупных матчей, городские удобства, но конкуренция серьезная и многим регионам было бы интересно проведение финала», – сообщил министр спорта республики Александр Савилов.