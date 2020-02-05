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  • Тедеско: «Соболев прибыл всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного»

Тедеско: «Соболев прибыл всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного»

5 февраля 2020, 18:22
5

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о новичке команды, форварде Александре Соболеве.

— Первый матч уже позади: заставил ли он поменять план на вторую игру?

— Да, это не очень легко объяснить в нескольких предложениях. Было поднято немало тем на основе прошлого матча. Что-то нам понравилось, что-то надо подкорректировать, улучшить, идет постоянная работа. Соболев? Прежде всего, Александр прибыл относительно недавно, всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного, надо, чтобы он втянулся в ритм игры и показывал свой 100-процентный футбол.

— «Спартак» играет в три защитника, возможно ли, что будет другая схема?

— Да. Мы будем смотреть. Возможно, но это будет не на этом турнире, тем не мене есть поле для вариаций, – сказал Тедеско.

  • «Спартак» играет с «Локомотивом» на Кубке «Париматч» Премьер, матч начался в 18:00 мск.
  • Соболев появился на поле в стартовом составе.

Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Соболев Александр Тедеско Доменико
Комментарии (5)
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vka1970
1580917711
Это уже интересно.
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erma
1580917879
Ну да, а то мы уже представили Соболева в плаще и маске Бэтмена.
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Rus9I
1580918210
Посмотри, главное что бы партнеры знали как мяч до него доставить. А то бей-беги какой то)
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mihail200606
1580920362
От холанда в боруссии наверное тоже ниче сверхъестественного не требовали в начале видимо) но вот как то заиграл..
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Hektor 84
1580936236
Это единственная новость о спартаке которую не обгадили аларм и ******?
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