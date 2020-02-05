Тедеско: «Соболев прибыл всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о новичке команды, форварде Александре Соболеве.

— Первый матч уже позади: заставил ли он поменять план на вторую игру?

— Да, это не очень легко объяснить в нескольких предложениях. Было поднято немало тем на основе прошлого матча. Что-то нам понравилось, что-то надо подкорректировать, улучшить, идет постоянная работа. Соболев? Прежде всего, Александр прибыл относительно недавно, всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного, надо, чтобы он втянулся в ритм игры и показывал свой 100-процентный футбол.

— «Спартак» играет в три защитника, возможно ли, что будет другая схема?

— Да. Мы будем смотреть. Возможно, но это будет не на этом турнире, тем не мене есть поле для вариаций, – сказал Тедеско.

«Спартак» играет с «Локомотивом» на Кубке «Париматч» Премьер, матч начался в 18:00 мск.

Соболев появился на поле в стартовом составе.

Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»