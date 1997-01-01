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    Тедеско: «Соболев прибыл всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался о новичке команды, форварде Александре Соболеве.

    — Первый матч уже позади: заставил ли он поменять план на вторую игру?

    — Да, это не очень легко объяснить в нескольких предложениях. Было поднято немало тем на основе прошлого матча. Что-то нам понравилось, что-то надо подкорректировать, улучшить, идет постоянная работа. Соболев? Прежде всего, Александр прибыл относительно недавно, всего 5-6 дней назад. Неправильно требовать от него чего-то сверхъестественного, надо, чтобы он втянулся в ритм игры и показывал свой 100-процентный футбол.

    — «Спартак» играет в три защитника, возможно ли, что будет другая схема?

    — Да. Мы будем смотреть. Возможно, но это будет не на этом турнире, тем не мене есть поле для вариаций, – сказал Тедеско.

    • «Спартак» играет с «Локомотивом» на Кубке «Париматч» Премьер, матч начался в 18:00 мск.
    • Соболев появился на поле в стартовом составе.

    Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2348

      erma 4 минуты назад

      Ну да, а то мы уже представили Соболева в плаще и маске Бэтмена.

      0
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      Рейтинг: +11660

      vka1970 7 минут назад

      Это уже интересно.

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