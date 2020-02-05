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Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

5 февраля 2020, 17:26
3

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на встречу в Кубке «Париматч» Премьер.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.

  • Матч начнется в 18:00 мск.
  • В активе «Спартака» – 3 очка, у «Локомотива» – 1 очко.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Спартака»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Соболев Александр
Комментарии (3)
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JTherry
1580913914
интересно, сколько игроков заменит Тедеско в перерыве в этой игре?
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vka1970
1580917658
Удачи Соболеву и Спартаку .
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erma
1580917761
Первый тайм уже отыграли, что-то пока тоскливо. Ногодерганье и мячетырканье.
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