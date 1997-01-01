Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию

    Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

    Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на встречу в Кубке «Париматч» Премьер.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

    «Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.

    • Матч начнется в 18:00 мск.
    • В активе «Спартака» – 3 очка, у «Локомотива» – 1 очко.

    Источник: твиттер «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2348

      erma 5 минут назад

      Первый тайм уже отыграли, что-то пока тоскливо. Ногодерганье и мячетырканье.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11660

      vka1970 7 минут назад

      Удачи Соболеву и Спартаку .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2070

      alarm 50 минут назад

      заранее позор хрякам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3402

      JTherry 1 час назад

      интересно, сколько игроков заменит Тедеско в перерыве в этой игре?

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru