Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Первый тайм уже отыграли, что-то пока тоскливо. Ногодерганье и мячетырканье.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на встречу в Кубке «Париматч» Премьер.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.
- Матч начнется в 18:00 мск.
- В активе «Спартака» – 3 очка, у «Локомотива» – 1 очко.
Наш состав на матч #СпартакЛокомотив Александр Соболев дебютирует за красно-белых!#КрасноБелыеСборы | #День9 #КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/Kp3yKEZera— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 февраля 2020 г.