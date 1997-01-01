Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на встречу в Кубке «Париматч» Премьер.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.

«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.