Соболев дебютирует за «Спартак» в матче с «Локомотивом»

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака» на встречу в Кубке «Париматч» Премьер.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Рассказов, Тил, Бакалюк, Гулиев, Мельгарехо, Бакаев, Соболев.
«Локомотив»: Коченков, Хеведес, Чорлука, Кверквелия, Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Жоау Мариу, Ал.Миранчук, Эдер.
- Матч начнется в 18:00 мск.
- В активе «Спартака» – 3 очка, у «Локомотива» – 1 очко.
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Источник: твиттер «Спартака»