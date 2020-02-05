ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола», – заявили в пресс-службе ФИФА.

В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»