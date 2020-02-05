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  • ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

5 февраля 2020, 14:44
3

В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.

«У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола», – заявили в пресс-службе ФИФА.

  • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия
Комментарии (3)
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giluxa1963
1580903757
пендосы слюной поперхнулись
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vladimir-7
1580912281
ФИФА подтвердит ближе к 2022 г.
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серега кашин
1580922713
чем ближе турнир и таких вбросов будет все больше
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