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    ФИФА не подтвердила информацию о запрете на участие России в ЧМ-2022

    В ФИФА прокомментировали информацию о запрете WADA на выступление сборной России на чемпионате мира 2022 года.

    «У нас нет никаких обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы заявили, что ФИФА находится в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола», – заявили в пресс-службе ФИФА.

    • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

    beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

    РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 26 минут назад

      пендосы слюной поперхнулись

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