Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?

    beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

    Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает beIN Sports.

    • Ранее в РФС выражали надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных России
    • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

    WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

    ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

    Источник: твиттер beIN Sports

    beIN Sports – глобальная сеть спортивных каналов, базирующаяся в Дохе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:27
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Play 8 минут назад

      Да не с проста в последнее время Инфантино зачастил в Россию, в обнимку с ВВП на матчах сидел. ФИФА будет решать, а не ВАДА, договорятся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      Дядя Серёжа 17 минут назад

      "Протютюкали, прозявали..." - В.С. Высоцкий

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9287

      DeStar 17 минут назад

      Вот и все

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2052

      Борат 23 минуты назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ну и хорошо !
      гы-гы

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10458

      Bivaliy67 29 минут назад

      РУСАДА: — Так мало чего спьяну сморозишь? Все болтают.
      WADA: — Болтают все. Не на всех пишут.
      (О бедной России замолвите слово)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      Все_тот_же_Юве 31 минуту назад

      вада не имеет права ничего запрещать в футболе. только рекомендовать. пусть сосут. решать будет инфантино и фифа.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1713

      giluxa1963 32 минуты назад

      ну туда еще отбор пройти надо это раз а во вторых еще решения суда нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8268

      parevg 38 минут назад

      Уроды.

      Наказывать надо того кто принимал допинг, а не всю страну.

      С тем же успехом можно закрыть въезд для всех Россиян в условную Турцию, за то, что кто-то из отеля пепельницу украл...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergh4 41 минуту назад

      А что скажет фифа?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      PUZIAKA 46 минут назад

      Доигрались.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81450
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75381
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru