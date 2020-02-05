beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает beIN Sports.
- Ранее в РФС выражали надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных России
- В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года
ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022
Источник: твиттер beIN Sports
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