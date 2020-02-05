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beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

5 февраля 2020, 12:27
21

Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает beIN Sports.

  • Ранее в РФС выражали надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных России
  • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

WADA отстранило Россию от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года

ВВС: российский флаг и гимн будут запрещены на ЧМ-2022

Источник: твиттер beIN Sports

beIN Sports – глобальная сеть спортивных каналов, базирующаяся в Дохе.

Россия Россия
Комментарии (21)
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Spartak Piter
1580895634
Потому что у нас есть дзюба....карма накрывает.
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PUZIAKA
1580895790
Доигрались.
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Sergh4
1580896050
А что скажет фифа?
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giluxa1963
1580896629
ну туда еще отбор пройти надо это раз а во вторых еще решения суда нет
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Play
1580898070
Да не с проста в последнее время Инфантино зачастил в Россию, в обнимку с ВВП на матчах сидел. ФИФА будет решать, а не ВАДА, договорятся.
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Psih86
1580898770
Надо чтобы все Единоросы сделали что то полезное. Например сейчас поехали всем правительством и отсосали у них, чтобы футбол жил и Россию допустили.
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AZ
1580899059
Потому что с такой властью нашу страну никто не уважает. Тупо издеваются уже... ПОЗОРИЩЕ всем чиновникам и президенту Ноги вытирают просто в открытую
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Vepras
1580899619
Долго еще Мутко вспоминать будем.
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САДЫЧОК
1580909158
Если такое произойдет-НУЖНО всех наших чиновников Замешанных в этом и поглащающих допинг спортсменов НАКАЗАТЬ пожизненно !
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Ганнибал Лектор
1580914519
Пока у нас спортом занимаются политики, а политикой занимаются спортсмены - так и будет. Апогей некомпетентности
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