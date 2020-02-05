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  • РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

5 февраля 2020, 13:45
10

В РФС прокомментировали информацию об уведомлении WADA о запрете выступления сборной Росси в чемпионате мира 2022 года.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС.

  • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия
Комментарии (10)
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Давид59
1580899816
ЧМ2022? А что? Мы туда уже квалифицировались?
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swot1205
1580900142
ну да, ну да, пошли мы на хер
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rash1959
1580901231
Не получали - ждите, получите.
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piligrim1986
1580901547
вада дохера куда нос свой сует, в себя прям поверили
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Axe111
1580903359
Как туристы,ТОЛЬКО КАК ТУРИСТЫ!!!!! ПОЗОРИЩЕ!!! Нас в *** нигде не ставят в мире!!!! ЗАТО ПРО УКРАИНУ И СИРИЮ ПИЗ*** КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!!!!!
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gor77
1580904308
На данный момент это официальное заявление: ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ, 5 февраля 2020, 14:23 — REGNUM В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе федерации. «Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу прояснения решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола».
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neveldomha
1580904702
Вада решила запихать свое рыло в чужую кормушку. Сначала предоставьте хоть одно доказательство с махинациями допинг проб российских футболистов и идите на ....... И ваши свинячьи рекомендации ФИФА по фифе.
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zritelx
1580908031
ФИФА ждет решения суда GASa, , без ВАДА ФИФА чемпионаты мира не проводит , это УЕФА имеет право не налагать на Россию санкции так как турнир не мировой, а континентальный . Посылают ВАДА куда подальше страны проводящие внутренние соревнования хоть и открытые- НХЛ, НБА и др. А поиск допинга у наших футболистов не нужен ВАДА, наложены санкции на страну , ее спорт, так как РУСАДА отстранена от международных соревнований. Конечно ФИФА не в коем не заинтересованно в изоляции России и выступлении под каким- то непонятным флагом- все будет зависит от суда GASA, говорят хотят его транслировать в прямом эфире, там и узнаем.
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Aleksey!
1580910297
Пипец. Снова под нейтральным флагом. Какие-то чертовые имбицилы из Европы диктуют правила. А мы слизываем это.
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