РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

В РФС прокомментировали информацию об уведомлении WADA о запрете выступления сборной Росси в чемпионате мира 2022 года.

«Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС.

В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022