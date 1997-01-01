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    РФС: «Не получали уведомлений от WADA о статусе сборной России на ЧМ-2022»

    В РФС прокомментировали информацию об уведомлении WADA о запрете выступления сборной Росси в чемпионате мира 2022 года.

    «Мы не получали каких-либо уведомлений от WADA о статусе нашей сборной на ЧМ в 2022 году», — сообщили в пресс-службе РФС.

    • В декабре WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Дело WADA против РУСАДА сейчас находится на рассмотрении в Спортивном арбитражном суде.

    beIN Sports: WADA запретила России участвовать в ЧМ-2022

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1916

      neveldomha 10 минут назад

      Вада решила запихать свое рыло в чужую кормушку. Сначала предоставьте хоть одно доказательство с махинациями допинг проб российских футболистов и идите на ....... И ваши свинячьи рекомендации ФИФА по фифе.

      0
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      Рейтинг: +1266

      gor77 17 минут назад

      На данный момент это официальное заявление:
      ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ, 5 февраля 2020, 14:23 — REGNUM
      В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе федерации.
      «Нам нечего добавить к нашему декабрьскому заявлению, в котором мы сообщили, что ФИФА находится в контакте с WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и ASOIF (Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта) по поводу прояснения решения исполнительного комитета WADA в отношении футбола».

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      Рейтинг: +1822

      Axe111 33 минуты назад

      Как туристы,ТОЛЬКО КАК ТУРИСТЫ!!!!! ПОЗОРИЩЕ!!! Нас в *** нигде не ставят в мире!!!! ЗАТО ПРО УКРАИНУ И СИРИЮ ПИЗ*** КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +6467

      piligrim1986 1 час назад

      вада дохера куда нос свой сует, в себя прям поверили

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      Рейтинг: +1333

      rash1959 1 час назад

      Не получали - ждите, получите.

      2
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      Рейтинг: +1886

      swot1205 1 час назад

      ну да, ну да, пошли мы на хер

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      Рейтинг: +2003

      Давид59 1 час назад

      ЧМ2022? А что? Мы туда уже квалифицировались?

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      Рейтинг: +9594

      silver29 1 час назад

      Ответ в стиле Пескова, "мы не в курсе"

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      Рейтинг: +2003

      Давид59 > silver29 1 час назад

      Так все пресс-службы и равняются на стиль Пескова

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