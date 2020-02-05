ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

По информации «Чемпионата», ЦСКА начал переговоры о переходе нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло.

Московский клуб намерен взять 18-летнего футболиста в аренду.

Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» готов продать форварда за 15 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не хочет его продлевать. Пауло привлек внимание «Барселоны» и «Реала».