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    ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

    По информации «Чемпионата», ЦСКА начал переговоры о переходе нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло.

    Московский клуб намерен взять 18-летнего футболиста в аренду.

    Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» готов продать форварда за 15 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не хочет его продлевать. Пауло привлек внимание «Барселоны» и «Реала».

    • Отступные в соглашении Пауло составляют 45 миллионов евро.
    • В активе футболиста шесть голов и пять ассистов в 30 матчах в составе «Флуминенсе».

    Источник: «Чемпионат»

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