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  • ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

ЦСКА хочет арендовать форварда «Флуминенсе» Пауло. Им интересуются «Барса» и «Реал»

5 февраля 2020, 13:17
7

По информации «Чемпионата», ЦСКА начал переговоры о переходе нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло.

Московский клуб намерен взять 18-летнего футболиста в аренду.

Ранее сообщалось, что «Флуминенсе» готов продать форварда за 15 миллионов евро, поскольку контракт игрока истекает в 2021 году и он не хочет его продлевать. Пауло привлек внимание «Барселоны» и «Реала».

  • Отступные в соглашении Пауло составляют 45 миллионов евро.
  • В активе футболиста шесть голов и пять ассистов в 30 матчах в составе «Флуминенсе».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Флуминенсе ЦСКА Барселона Реал Пауло Маркос
Комментарии (7)
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ruded
1580899199
не утка - ведь все как всегда, никаких изменений))
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Эмом
1580905303
Чью профил вы поставили в статье ? Чувак 88-го года рождения )
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Эмом
1580905485
Ему вообще то уже 19, 01.02.2001
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momwig_
1580905621
Барса и Реал - это типа от Флуминенсе сказали? )))
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vladimir-7
1580910732
Пауло Маркос родился 13 июля 1988 г.
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серега кашин
1580922806
так и отдали они егоим за7 лямов
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