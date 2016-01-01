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    Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско. Я одобрил»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл механизм приглашения в команду форварда Александра Соболева. Игрок принадлежит «Крыльям Советов».

    «Пригласить Соболева — идея главного тренера, Доменико Тедеско. Я ее одобрил, поскольку Соболев мне нравился еще когда играл в отряде пионеров в «Томи». Александр выделялся в той команде», – считает Федун.

    • «Спартак» заплатил за аренду игрока 500 тысяч евро.
    • В списке бомбардиров сезона РПЛ Соболев идет третьим.
    • «Спартак» в таблице занимает десятое место.

    Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2028

      Борат 40 минут назад

      позор рылам !
      стыдно за хряков !
      гы-гы

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