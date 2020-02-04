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Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско. Я одобрил»

4 февраля 2020, 15:59
26

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл механизм приглашения в команду форварда Александра Соболева. Игрок принадлежит «Крыльям Советов».

«Пригласить Соболева — идея главного тренера, Доменико Тедеско. Я ее одобрил, поскольку Соболев мне нравился еще когда играл в отряде пионеров в «Томи». Александр выделялся в той команде», – считает Федун.

  • «Спартак» заплатил за аренду игрока 500 тысяч евро.
  • В списке бомбардиров сезона РПЛ Соболев идет третьим.
  • «Спартак» в таблице занимает десятое место.

Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Крылья Советов Спартак Соболев Александр Тедеско Доменико Федун Леонид
Комментарии (26)
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derrik2000
1580826719
Братья - alarm и Борат! К вам обращаюсь, друзья мои! Хоть книжки возьмите из классики мировой литературы и почитайте. Просто уже стыдно за ваш убогий слог в постах. Путину напишите: пожалуйтесь на пробелы в образовании при ЕГО правлении. Может, он вам классическую литературу вышлет? А, может, наоборот, порадуется: запущенный при нём процесс дебилизации обучающихся в различных учебных заведениях России принёс свои результаты - СФОРМИРОВАЛОСЬ ГИГАНТСКАЯ ГРУППА (ПОКОЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ СКОТИНЫ)!
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Ганнибал Лектор
1580833096
Есть ощущение, что парень звезду словил. Буду рад ошибиться - удачи тебе, Соболев
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vka1970
1580836547
Вот и Тед отличился, а мужики то не знают .)))
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paracetamol
1580842732
Угробят парня. После спама только в ФНЛ, а ведь мог в Англию!
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zigbert
1580906477
Выбор игрока тренером всегда более предпочтителен.
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