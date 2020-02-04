Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско. Я одобрил»

Владелец «Спартака» Леонид Федун раскрыл механизм приглашения в команду форварда Александра Соболева. Игрок принадлежит «Крыльям Советов».
«Пригласить Соболева — идея главного тренера, Доменико Тедеско. Я ее одобрил, поскольку Соболев мне нравился еще когда играл в отряде пионеров в «Томи». Александр выделялся в той команде», – считает Федун.
- «Спартак» заплатил за аренду игрока 500 тысяч евро.
- В списке бомбардиров сезона РПЛ Соболев идет третьим.
- «Спартак» в таблице занимает десятое место.
Источник: YouTube-канал «Футбольные Биги»