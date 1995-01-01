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    Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о будущем защитника команды Бориса Ротенберга. Специалист видит его спортивным чиновником.

    — Вопрос из серии «организационных», которые, как известно вы не очень любите. В клубе до сих пор нет спортивного директора. Недавно слышали, что им может стать Борис Ротенберг. Что скажете по этому поводу?

    — Несколько дней назад, в выходной, я заезжал на базу в Баковке посмотреть, в каком состоянии поле. И неожиданно встретил в тренировочном зале Ротенберга и Никиту Медведева. Ребята вкалывали по полной. Так вот по Ротенбергу— он очень любит футбол, знает его и, кроме того, очень работоспособный человек. Думаю, из него получится серьезный, хороший спортивный руководитель. Да и характер у него твердый, бойцовский.

    — А опыта должно хватить?

    — Опыт — дело наживное. Борису уже 33, и он в состоянии принимать любые решения, поскольку сам через многое в футболе прошел. Он толковый.

    • Отец Ротенберга – владелец «Сочи».
    • За «Локомотив» Ротенберг-младший выступает с 2016 года.
    • Москвичи в РПЛ идут пятыми.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1120

      Миша13 18 минут назад

      Подлизнул.

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      Рейтинг: +406

      Олег1204 52 минуты назад

      Ууууу, все, пора старику на пенсию

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      Рейтинг: +8263

      parevg 1 час назад

      Ясно, Боря уже не заиграет, а так как спонсорских вложений терять не хочется, ему найдут должность в структуре клуба.

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