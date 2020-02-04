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  • Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель»

Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель»

4 февраля 2020, 15:28
7

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о будущем защитника команды Бориса Ротенберга. Специалист видит его спортивным чиновником.

— Вопрос из серии «организационных», которые, как известно вы не очень любите. В клубе до сих пор нет спортивного директора. Недавно слышали, что им может стать Борис Ротенберг. Что скажете по этому поводу?

— Несколько дней назад, в выходной, я заезжал на базу в Баковке посмотреть, в каком состоянии поле. И неожиданно встретил в тренировочном зале Ротенберга и Никиту Медведева. Ребята вкалывали по полной. Так вот по Ротенбергу— он очень любит футбол, знает его и, кроме того, очень работоспособный человек. Думаю, из него получится серьезный, хороший спортивный руководитель. Да и характер у него твердый, бойцовский.

— А опыта должно хватить?

— Опыт — дело наживное. Борису уже 33, и он в состоянии принимать любые решения, поскольку сам через многое в футболе прошел. Он толковый.

  • Отец Ротенберга – владелец «Сочи».
  • За «Локомотив» Ротенберг-младший выступает с 2016 года.
  • Москвичи в РПЛ идут пятыми.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Семин Юрий
Комментарии (7)
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Олег1204
1580822746
Ууууу, все, пора старику на пенсию
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Миша13
1580824800
Подлизнул.
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Давид59
1580826944
Бедный Палыч. Что вы его мучаете вопросами про Борю? Итак вынужден держать этого "игрока". Так теперь про его будущее спрашивают
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Valeron2790
1580829853
«Выступает»))
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Axe111
1580830819
Еще бы что то другое выкинул,фу
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paracetamol
1580842922
Подлизнул, авось чего отломится?
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Олег1204
1589907181
Вот поэтому во всеобщем вое по защите семина не участвую, хреновенький он человек, ближе к едру
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