Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поговорил о будущем защитника команды Бориса Ротенберга. Специалист видит его спортивным чиновником.

— Вопрос из серии «организационных», которые, как известно вы не очень любите. В клубе до сих пор нет спортивного директора. Недавно слышали, что им может стать Борис Ротенберг. Что скажете по этому поводу?

— Несколько дней назад, в выходной, я заезжал на базу в Баковке посмотреть, в каком состоянии поле. И неожиданно встретил в тренировочном зале Ротенберга и Никиту Медведева. Ребята вкалывали по полной. Так вот по Ротенбергу— он очень любит футбол, знает его и, кроме того, очень работоспособный человек. Думаю, из него получится серьезный, хороший спортивный руководитель. Да и характер у него твердый, бойцовский.

— А опыта должно хватить?

— Опыт — дело наживное. Борису уже 33, и он в состоянии принимать любые решения, поскольку сам через многое в футболе прошел. Он толковый.