Магнуссон – об иерархии в ЦСКА: «Акинфеев – прадед, Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, я – отец»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон озвучил свою версию иерархии в московской команде.
– Еще в инстаграме ты назвал себя «папой» в команде, давай тогда отследим всю иерархию.
– Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев – самый опытный и самый крутой, он – прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, деды. Дальше иду я – папа, отец (улыбается). В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.
– Готов ли ты стать отцом в реальной жизни?
– Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).
- Магнуссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
- За полтора сезона исландец провел 51 матч в составе армейцев и забил четыре гола.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.
Источник: Официальный сайт ЦСКА