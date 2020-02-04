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  • Магнуссон – об иерархии в ЦСКА: «Акинфеев – прадед, Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, я – отец»

Магнуссон – об иерархии в ЦСКА: «Акинфеев – прадед, Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, я – отец»

4 февраля 2020, 00:17
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Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон озвучил свою версию иерархии в московской команде.

– Еще в инстаграме ты назвал себя «папой» в команде, давай тогда отследим всю иерархию.

– Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев – самый опытный и самый крутой, он – прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, деды. Дальше иду я – папа, отец (улыбается). В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.

– Готов ли ты стать отцом в реальной жизни?

– Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).

  • Магнуссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
  • За полтора сезона исландец провел 51 матч в составе армейцев и забил четыре гола.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1580765296
А кто Гончаренко?.. А Гинер?... Страшно подумать!
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vladimir-7
1580799195
М.Фернандес тоже дед как и А.Дзагоев.
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Hektor 84
1580818149
Семья пи до ров?
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