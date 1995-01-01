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    Магнуссон – об иерархии в ЦСКА: «Акинфеев – прадед, Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, я – отец»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон озвучил свою версию иерархии в московской команде.

    – Еще в инстаграме ты назвал себя «папой» в команде, давай тогда отследим всю иерархию.

    – Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев – самый опытный и самый крутой, он – прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, деды. Дальше иду я – папа, отец (улыбается). В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.

    – Готов ли ты стать отцом в реальной жизни?

    – Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).

    • Магнуссон выступает за ЦСКА с лета 2018 года.
    • За полтора сезона исландец провел 51 матч в составе армейцев и забил четыре гола.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15537

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А кто Гончаренко?.. А Гинер?... Страшно подумать!

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