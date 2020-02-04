Магнуссон – об иерархии в ЦСКА: «Акинфеев – прадед, Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, я – отец»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон озвучил свою версию иерархии в московской команде.

– Еще в инстаграме ты назвал себя «папой» в команде, давай тогда отследим всю иерархию.

– Думаю, я в середине возрастной цепочки. Игорь Акинфеев – самый опытный и самый крутой, он – прадед! (смеется) Набабкин, Щенников, Васин – дедушки, деды. Дальше иду я – папа, отец (улыбается). В мои «обязанности» входит присматривать за «детишками», нашей молодежью, что я и делаю.

– Готов ли ты стать отцом в реальной жизни?

– Жду этого с нетерпением. Моя девушка беременна, у нас будет ребенок. Когда придет время, хочу как можно скорее взять его на руки (улыбается).