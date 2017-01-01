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    Адриано: «Наверное, рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА»

    Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не исключает, что согласился бы вернуться в Россию, если бы с предложением вышел «Зенит» или ЦСКА. В прошлом году бразилец покинул «Спартак».

    «Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но всe-таки если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак», – сказал игрок.

    • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
    • В составе команды игрок становился чемпионом России.
    • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22837

      gol_kak_sokol 17 секунд назад

      Красавица жена, наверное, сказала: нах Бразилию, хочу домой.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1170

      Mister_Tomsk 24 минуты назад

      32 года, ты не кому тут не нужен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11327

      vladimir-7 35 минут назад

      Л.Андриано с ПФК ЦСКА несовместим, с Зенитом, пожалуй, тоже, а вот
      с бывшим клубом, возможно, но всё зависит только от Л.Федуна, хотя
      шансов мало.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2038

      Борат 49 минут назад

      видать не очень сильно проникся спартаковским духом !
      бугагагаггаа
      стыдно за хряков !
      позор рылам !

      5
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