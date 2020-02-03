Адриано: «Наверное, рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА»

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не исключает, что согласился бы вернуться в Россию, если бы с предложением вышел «Зенит» или ЦСКА. В прошлом году бразилец покинул «Спартак».

«Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но всe-таки если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак», – сказал игрок.