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  • Адриано: «Наверное, рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА»

Адриано: «Наверное, рассмотрел бы предложения «Зенита» и ЦСКА»

3 февраля 2020, 15:17
11

Нападающий бразильского «Палмейраса» Луис Адриано не исключает, что согласился бы вернуться в Россию, если бы с предложением вышел «Зенит» или ЦСКА. В прошлом году бразилец покинул «Спартак».

«Рассмотрел бы предложение от ЦСКА или «Зенита»? Не знаю. Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня. Не знаю. Но всe-таки если когда-то и возвращаться в Россию, то хотелось бы именно в «Спартак», – сказал игрок.

  • Адриано играл в России с 2017 по 2019 год.
  • В составе команды игрок становился чемпионом России.
  • Помимо «Спартака», Адриано выступал за украинский «Шахтер».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит ЦСКА Адриано Луис
Комментарии (11)
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vladimir-7
1580734197
Л.Андриано с ПФК ЦСКА несовместим, с Зенитом, пожалуй, тоже, а вот с бывшим клубом, возможно, но всё зависит только от Л.Федуна, хотя шансов мало.
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Mister_Tomsk
1580734863
32 года, ты не кому тут не нужен.
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vka1970
1580740045
А смысл ? Поначалу будет рвать, а потом пешком по полю ходить...? В Зене лимит на Дзюбе закончился, а ЦСКА второй Акинфей в поле не нужен.
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upiter622
1580741913
И думать забудь!
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vanechka.chernov
1580742264
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RotBerg
1580743474
Даже на пике в Зенит нахрен не нужно такое дно
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Rus9I
1580743879
Адриано хороший игрок, но в психикой у него проблемы. Он иногда теряет контроль, отсюда много желтых карточек. Он действительно прав, футбол это работа, и если его позовут в ЦСКА ( в чем я сомневаюсь ) То можно пойти.
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paracetamol
1580754652
Долго ждать придется.
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zigbert
1580825470
А может тряхнуть стариной в Шахтере?
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