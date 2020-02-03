Фундукян: «Наши журналисты умиляются преданности Мальдини-младшего «Милану», но рекомендуют нашим парням уезжать в Европу. Диссонанс»

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на дебют в «Милане» Даниэля Мальдини. Ранее за миланцев выступал его дед и отец.
«Когнитивный диссонанс – это когда наши журналисты постят новость про Мальдини-младшего, умиляясь его преданности традициям и клубу, в то же самое время упорно рекомендуя нашим молодым парням забыть про их клубы и как можно скорее уезжать играть в Европу!» – написал функционер в твиттере.
Запись Фундукяна ретвитнул на свою страницу владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
- Паоло Мальдини (Мальдини-средний) брал с командой Лигу чемпионов.
- Чезаре Мальдини (Мальдини-старший), помимо игры за «Милан», тренировал команду.
- 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.
Источник: твиттер Арама Фундукяна