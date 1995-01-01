Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    Фундукян: «Наши журналисты умиляются преданности Мальдини-младшего «Милану», но рекомендуют нашим парням уезжать в Европу. Диссонанс»

    Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на дебют в «Милане» Даниэля Мальдини. Ранее за миланцев выступал его дед и отец.

    «Когнитивный диссонанс – это когда наши журналисты постят новость про Мальдини-младшего, умиляясь его преданности традициям и клубу, в то же самое время упорно рекомендуя нашим молодым парням забыть про их клубы и как можно скорее уезжать играть в Европу!» – написал функционер в твиттере.

    Запись Фундукяна ретвитнул на свою страницу владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

    • Паоло Мальдини (Мальдини-средний) брал с командой Лигу чемпионов.
    • Чезаре Мальдини (Мальдини-старший), помимо игры за «Милан», тренировал команду.
    • 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.

    Источник: твиттер Арама Фундукяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:31
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +293

      elessar arnor 2 минуты назад

      ** ла н, наша лига, в целом, дегроидная, да с закрытым, медленным, нетехничным, посредственным футболом, незачем сравнивать калитку с венской вафлей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2028

      Борат 6 минут назад

      главное за рабов-мужеложцев не играть !
      гы-гы
      позор рылам !

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru