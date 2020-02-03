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  • Фундукян: «Наши журналисты умиляются преданности Мальдини-младшего «Милану», но рекомендуют нашим парням уезжать в Европу. Диссонанс»

Фундукян: «Наши журналисты умиляются преданности Мальдини-младшего «Милану», но рекомендуют нашим парням уезжать в Европу. Диссонанс»

3 февраля 2020, 13:31
11

Директор академии «Краснодара» Арам Фундукян отреагировал на дебют в «Милане» Даниэля Мальдини. Ранее за миланцев выступал его дед и отец.

«Когнитивный диссонанс – это когда наши журналисты постят новость про Мальдини-младшего, умиляясь его преданности традициям и клубу, в то же самое время упорно рекомендуя нашим молодым парням забыть про их клубы и как можно скорее уезжать играть в Европу!» – написал функционер в твиттере.

Запись Фундукяна ретвитнул на свою страницу владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

  • Паоло Мальдини (Мальдини-средний) брал с командой Лигу чемпионов.
  • Чезаре Мальдини (Мальдини-старший), помимо игры за «Милан», тренировал команду.
  • 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.

Источник: твиттер Арама Фундукяна
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Краснодар Милан
Комментарии (11)
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Давид59
1580727559
Дорогой Арам, если нашим футболистам не уезжать в Европу, где им тогда расти? Наш внутренний чемпионат - это болото
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bset
1580727669
Если у нас будет высокий уровень чемпионата, никто не будет требовать срочно уезжать в Европу. Ну а пока либо тухнуть в России, либо ехать в Европу. Вот и вся разница. Опыта за условный Милан (даже не участника еврокубков) больше, чем за топ команды России.
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LOKOfanatik19
1580728354
Вроде Директор Академии, а вроде дурак что ли, сравнивать Милан и тот же Оренбург, сравнивать Италию и Россию(в футбольной мерке) это бред по моему, вот такие Фундуки и сидят в правительстве.... Чем Рашка то не лучше, Россия лучше всех, но, не пока такие "толстосумы" в руководящих местах.
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mihail200606
1580728587
Арамчик, че ты бред несёшь.. Все ваши воспитанники, я уверен, не захотят всю жизнь болтаться в Краснодаре, и это нормально.. А Милан есть Милан, и таких династий как мальдини единицы, наверное, если не единственная..
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Artemka444
1580735047
так правильно и рекомендуют так у нас тока деградируют!!!!
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ARSteven89
1580737675
Блин, никого не хочу обидеть, да и человек не такой, но мне кажется, что с именем Арам Фундукян, нужно быть владельцем торговой лавки по продаже орехов...
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Сильвербой
1580743780
Ребята, не будьте так строги, человек зарабатывает свой хлеб, прекрасно понимая что несет чушь! Ну не мог же он сказать, уе...те нах из этого краснодара и пиз...йте в европу....
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Hektor 84
1580814878
Так ты не сравнивай хр ен с трамвайной ручкой. В Милане футбольная династия Мальдини. В Италии у молодых футболистов адекватные зарплаты. А у нас в стране таких на уровне Мальдини и не было ни когда. (СССР не беру в расчет). Тупое сравнение. Сравнивает чемп Италии с чемпом России. В Италии норм футболисты не мечтают о нашем чемпе. А в России наоборот футболистам надо стремится в чемп Италии. Надо стремиться повышать свой уровень. И стремиться в такие чемпионаты. А не ходить пешком по полю в 20 лет и требовать себе огромную зарплату. У нас футболист в 20 лет уже получает деньги, за которые простому человеку пахать и пахать. Ездят на мерсах,квартиры, клубы, могут позволить отпуск за бугром. Нах ему потом в Италию стремиться? Там ему такое не светит. Так что товарищ Фундукян не порите чушь!!! Да и таких футбольных династий в России не и не будет.
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Hektor 84
1580815179
Помню в конце 90- х журналюги писали, что для сборной было бы лучше если бы игроки сборной России играли в чемпионате России. Типо сборная была бы сыгранная. Сейчас же все наоборот. Пишут что плохо что мало футболистов играет в Европе.
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