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  • Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». За команду играли его отец и дедушка

Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». За команду играли его отец и дедушка

2 февраля 2020, 21:59
4

Династия Мальдини в «Милане» продолжилась сыном Паоло Даниэлем, который дебютировал за команду в матче 22-го тура Серии А против «Вероны». Помимо отца. за «Милан» выступал дедушка Даниэля.

Паоло Мальдини дебютировал за «Милан» 35 лет назад. Чезаре Мальдини впервые вышел на поле за миланцев 67 лет назад.

  • Паоло Мальдини брал с командой Лигу чемпионов.
  • Чезаре Мальдини, помимо игры за «Милан», тренировал команду.
  • 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Милан Мальдини Паоло
Комментарии (4)
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Plyash
1580672486
Великолепная династия.Чезаре играл защитником в Милане и сб.Италии 50-60гг,его не помню.Потом работал тренером. Паоло вообще был одним из лучших защитников в мире,многолетний капитан Милана и сб.Италии. А вот Даниэль уже полузащитник,поднялся повыше дедушки и папы по позиции.Пожелаю ему удачи и такой же фантастической карьеры,как у папы.С богом, Даниэль.
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Sedoi_Goblin
1580676768
Говорят,что и прадед тоже Милан.. А Чезаре и Паоло единственные в футболе отец и сын,которые поднимали Кубок чемпионов в качестве капитана команды!
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xkixerx
1580795457
Классно когда такие династии существуют, еще бы у Зидана сын заиграл на таком уровне.
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Hektor 84
1580808903
Удачи и меньше травм!!!
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