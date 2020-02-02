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    Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». За команду играли его отец и дедушка

    Династия Мальдини в «Милане» продолжилась сыном Паоло Даниэлем, который дебютировал за команду в матче 22-го тура Серии А против «Вероны». Помимо отца. за «Милан» выступал дедушка Даниэля.

    Паоло Мальдини дебютировал за «Милан» 35 лет назад. Чезаре Мальдини впервые вышел на поле за миланцев 67 лет назад.

    • Паоло Мальдини брал с командой Лигу чемпионов.
    • Чезаре Мальдини, помимо игры за «Милан», тренировал команду.
    • 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2020 21:59
    Комментарии3
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      Рейтинг: +876

      Sedoi_Goblin 27 минут назад

      Говорят,что и прадед тоже Милан.. А Чезаре и Паоло единственные в футболе отец и сын,которые поднимали Кубок чемпионов в качестве капитана команды!

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      Рейтинг: +290

      elessar arnor 59 минут назад

      это прекрасная традиция

      0
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      Рейтинг: +1776

      playsh 1 час назад

      Великолепная династия.Чезаре играл защитником в Милане и сб.Италии 50-60гг,его не помню.Потом работал тренером.
      Паоло вообще был одним из лучших защитников в мире,многолетний капитан Милана и сб.Италии.
      А вот Даниэль уже полузащитник,поднялся повыше дедушки и папы по позиции.Пожелаю ему удачи и такой же фантастической карьеры,как у папы.С богом, Даниэль.

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