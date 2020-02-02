Даниэль Мальдини дебютировал за «Милан». За команду играли его отец и дедушка

Династия Мальдини в «Милане» продолжилась сыном Паоло Даниэлем, который дебютировал за команду в матче 22-го тура Серии А против «Вероны». Помимо отца. за «Милан» выступал дедушка Даниэля.
Паоло Мальдини дебютировал за «Милан» 35 лет назад. Чезаре Мальдини впервые вышел на поле за миланцев 67 лет назад.
- Паоло Мальдини брал с командой Лигу чемпионов.
- Чезаре Мальдини, помимо игры за «Милан», тренировал команду.
- 18-летний Даниэль Мальдини воспитывался в академии клуба с 2010 года.
Источник: Бомбардир.ру