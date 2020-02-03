Цорн: «У «Спартака» нет целей по турнирной таблице на остаток сезона»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в текущем сезоне клуб готов пожертвовать результатами ради строительства команды.

– Вернемся к турнирным реалиям. Команда идет на 10-м месте, отрыв от зоны еврокубков большой. Каких целей должен достичь главный тренер в весенней части сезона?

– У нас официальная задача – перестройка команды. она поставлена еще летом, обговаривалась на совете директоров. Устал про нее говорить, а болельщики устали про нее читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались.

Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы – «Спартак». Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим – это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет.

– Болельщики не поймут, если «Спартак» останется без еврокубков. Самый простой путь туда – Кубок России. Сейчас можно назвать этот турнир приоритетным?

- Верно – это самый реальный для нас путь в еврокубки на данный момент, но заявление: «Мы заберем Кубок!» от нас не последует. Конечно, хотим этого, но надо реально оценивать ситуацию. Срок создания новой команды пока совсем не большой, всего сразу добиться нельзя. Уоррен Баффет (американский инвестор – примечание «Бомбардира») как-то сказал: «Вам не родят ребенка за месяц, если от вас забеременеет девять женщин».

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