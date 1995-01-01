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    Цорн: «У «Спартака» нет целей по турнирной таблице на остаток сезона»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в текущем сезоне клуб готов пожертвовать результатами ради строительства команды.

    – Вернемся к турнирным реалиям. Команда идет на 10-м месте, отрыв от зоны еврокубков большой. Каких целей должен достичь главный тренер в весенней части сезона?

    – У нас официальная задача – перестройка команды. она поставлена еще летом, обговаривалась на совете директоров. Устал про нее говорить, а болельщики устали про нее читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались.

    Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы – «Спартак». Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим – это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет.

    – Болельщики не поймут, если «Спартак» останется без еврокубков. Самый простой путь туда – Кубок России. Сейчас можно назвать этот турнир приоритетным?

    - Верно – это самый реальный для нас путь в еврокубки на данный момент, но заявление: «Мы заберем Кубок!» от нас не последует. Конечно, хотим этого, но надо реально оценивать ситуацию. Срок создания новой команды пока совсем не большой, всего сразу добиться нельзя. Уоррен Баффет (американский инвестор – примечание «Бомбардира») как-то сказал: «Вам не родят ребенка за месяц, если от вас забеременеет девять женщин».

    Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

    Цорн: «На данном этапе трансферная кампания для «Спартака» закрыта. Не хотим брать абы кого»

    Цорн: «У Солтмурада Бакаева есть цель когда-нибудь вернуться в «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:47
    Комментарии7
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      Рейтинг: +122

      КАМПОСТЕР1 31 минуту назад

      Да нормально он сказал все, в этой ситуации другое сложно обещать, если ещё и дадут спокойно работать тренеру, то это лучшее что можно сделать для команды, удачи Спартаку

      0
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      Рейтинг: +6456

      piligrim1986 46 минут назад

      т.е. вылет тоже возможен?

      0
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      Рейтинг: +21610

      oyabun 54 минуты назад

      То есть Цорн не боится что команда может и в ФНЛ вылететь? Дно то совсем рядом. Откуда такая уверенность?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2447

      Alekxei Z. 1 час назад

      До 5-го места 12 очков...Задавая свой вопрос , что журналист хочет услышать ???
      Ростов идёт на 3-ем месте , спросите о планах и задачах Карпина ???
      Он вам мозг загрузит . что главная цель в футбольчик поиграть.
      Так же ответят и остальные лидеры, а от Спартака хотите услышать , что всех рвать будет?
      Глупость журналистов зашкаливает...

      1
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      Рейтинг: +9341

      KLIM777 1 час назад

      4 очка до предпоследнего места. Это результат работы всех мудачков у руля клуба.

      0
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      Рейтинг: +20896

      VVM1964 > KLIM777 44 минуты назад

      3 очка до 6-го

      0
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      Рейтинг: +364

      Cleaner 1 час назад

      Как это нет целей по турнирной таблице? Цель есть - не вылететь по итогам сезона в ФНЛ!

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