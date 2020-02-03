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  • Цорн: «У «Спартака» нет целей по турнирной таблице на остаток сезона»

Цорн: «У «Спартака» нет целей по турнирной таблице на остаток сезона»

3 февраля 2020, 11:47
16

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что в текущем сезоне клуб готов пожертвовать результатами ради строительства команды.

– Вернемся к турнирным реалиям. Команда идет на 10-м месте, отрыв от зоны еврокубков большой. Каких целей должен достичь главный тренер в весенней части сезона?

– У нас официальная задача – перестройка команды. она поставлена еще летом, обговаривалась на совете директоров. Устал про нее говорить, а болельщики устали про нее читать. На таблицу станем смотреть в следующем сезоне. В текущем же важно, чтобы сформировалась команда, чтобы ребята понимали друг друга на поле и развивались.

Мы хотим набирать очки в каждом матче, потому что мы – «Спартак». Хотим находиться как можно выше, но это не значит, что будем делать выводы по каждой игре, что, если один раз уступим – это катастрофа. Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет.

– Болельщики не поймут, если «Спартак» останется без еврокубков. Самый простой путь туда – Кубок России. Сейчас можно назвать этот турнир приоритетным?

- Верно – это самый реальный для нас путь в еврокубки на данный момент, но заявление: «Мы заберем Кубок!» от нас не последует. Конечно, хотим этого, но надо реально оценивать ситуацию. Срок создания новой команды пока совсем не большой, всего сразу добиться нельзя. Уоррен Баффет (американский инвестор – примечание «Бомбардира») как-то сказал: «Вам не родят ребенка за месяц, если от вас забеременеет девять женщин».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (16)
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oyabun
1580724221
То есть Цорн не боится что команда может и в ФНЛ вылететь? Дно то совсем рядом. Откуда такая уверенность?
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piligrim1986
1580724716
т.е. вылет тоже возможен?
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КАМПОСТЕР1
1580725595
Да нормально он сказал все, в этой ситуации другое сложно обещать, если ещё и дадут спокойно работать тренеру, то это лучшее что можно сделать для команды, удачи Спартаку
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Владислав Vlad
1580728991
– У нас официальная задача – перестройка команды. она поставлена еще летом ---------------------------------- Т.е. уже тогда было понятно, что пинджак уйдёт из Спартака?))) Тогда накой набрали Мировых-Гулиевых???
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derrik2000
1580730926
"Желание побеждать есть, но целей по таблице на остаток сезона у нас нет." А как интересно, желать побеждать в каждом матче сочетается с отсутствием целей по турнирной таблице? Это такая новая философия "Сыграли - и ладно. Не трогайте нас - в команде перестройка, понимаешь"??? P.S. То ли Цорн совсем "жертва ЕГЭ", то ли как-то неправильно журналисты истолковали его слова.
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vladimir-7
1580736822
Цорн лицемерит, как это целей по таблице нет, значит остаться в РПЛ тоже цели нет? Кубок не обеспечит участие команды в следующем сезоне в РПЛ.
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vka1970
1580739612
По сути верно.Все цели кроме кубка помахали ручкой ещё в первой половине чемпионата.По уму как то не верится.Зарплата и премии ещё ни кто не отменял.
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paracetamol
1580754806
Цель есть. В ФНЛ не вылететь. Наверно для спасения спама РПЛ расширять хотят.
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Hektor 84
1580812807
Похоже главная цель Кубок России
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