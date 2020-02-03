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  • Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

3 февраля 2020, 06:52
13

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как проходили переговоры по трансферу нападающего Александра Соболева.

– Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине. Как это удалось?

– Уже отмечал, что наша цель – работать по трансферам ответственно и профессионально. Не всегда это получалось в «Спартаке», да и в российском футболе в целом не всегда удается. Нередко переходы долго обсуждаются в прессе перед тем, как случаются. В нашем же случае все прошло тихо, и для нас это позитивный кейс.

Изначально у нас была такая позиция: есть определенные рамки, устраивать открытые торги с другими клубами за игрока не готовы. Именно в своих рамках и общались с представителями Соболева. Разговаривали с декабря. С нашей стороны не так много людей были посвящены в переговоры. А со стороны форварда... До определенного момента даже сам Соболев этого не знал – только его представитель.

– В конце прошлого года вы утверждали, что трансферов не планируется и, в частности, исключали возможность покупки Соболева. «Военная хитрость»?

– Не военная хитрость, но создать тем самым спокойную обстановку мы смогли. И считаю, это помогло. Кроме того, в тот момент мы действительно не были до конца уверены в том, что Соболев перейдет именно к нам.

Поймите, «Спартак» провел достаточно громкую кампанию летом – и зимой мы не планировали производить серьезных изменений. Рассчитывали работать с тем составом, который есть, наигрывать его. Тренеру надо спокойно поработать с ним, тем более, ему нравится то, как укомплектована команда. Позиция – не афишировать интерес к игрокам. Чтобы спокойно совершить сделку на наших условиях.

– Инициатива пригласить Соболева изначально исходила от главного тренера?

– После игры с «Крыльями» Тедеско действительно подошел ко мне и сказал, что седьмой номер ему понравился. Но этот парень заявил о себе намного раньше – к моменту нашего домашнего матча с самарцами у Соболева уже была впечатляющая статистика в чемпионате. Да и решения брать или не брать того или иного игрока принимаются все же несколько иначе. В клубе есть вертикаль, которую мы соблюдаем.

Да, инициатором трансфера может выступить тренер, генеральный директор или кто-то еще. Но потом сделка в любом случае проходит несколько стадий рассмотрения, ее возможные параметры утверждаются на трансферном комитете, после чего мы переходим непосредственно к переговорам. Тедеско правильно подчеркнул: у нас не «one man show». В данном случае в качестве инициатора выступил тренер. Но решение было коллективным.

– Окончательное слово – за Леонидом Федуном?

– Окончательное слово всегда за советом директоров.

  • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
  • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
  • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр Цорн Томас
Комментарии (13)
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Lester84
1580706797
Господи, а разговоров то сколько. Такое ощущение, что Месси подписали. Пусть Соболь заиграет сначала в Спартаке
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bset
1580707169
По итогам сезона посмотрим) Когда разговоры о деньгах перекрывают разговоры о мастерстве игрока (я о попытках других команд его подписать), ничего хорошего из этого не выходит. Ставлю на 3 гола в весенней части максимум. Вот после 30-го тура и возьмем интервью у Цорна и посмотрим, что он нам расскажет.
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RotBerg
1580707233
агенты любят спартачок))
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Давид59
1580716281
Представляю себе эту картину. Соболев сидит за столом переговоров с повязкой на глазах.
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Nekit92
1580720287
Крч другими словами его взяли в рабство и даже не оповестили об этом.
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Томик
1580722172
Уже все взяли интервью и опубликовали и видео и статьи по этому поводу. Кто там ещё копеечку не заработал на этом? Через год ещё бы написали.
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klim2m
1580726020
Томас порол чушь- чушь слегка повизгивала ))
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