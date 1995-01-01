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    Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как проходили переговоры по трансферу нападающего Александра Соболева.

    – Сделка по приобретению нападающего «Крыльев Советов» Соболева прошла в тишине. Как это удалось?

    – Уже отмечал, что наша цель – работать по трансферам ответственно и профессионально. Не всегда это получалось в «Спартаке», да и в российском футболе в целом не всегда удается. Нередко переходы долго обсуждаются в прессе перед тем, как случаются. В нашем же случае все прошло тихо, и для нас это позитивный кейс.

    Изначально у нас была такая позиция: есть определенные рамки, устраивать открытые торги с другими клубами за игрока не готовы. Именно в своих рамках и общались с представителями Соболева. Разговаривали с декабря. С нашей стороны не так много людей были посвящены в переговоры. А со стороны форварда... До определенного момента даже сам Соболев этого не знал – только его представитель.

    – В конце прошлого года вы утверждали, что трансферов не планируется и, в частности, исключали возможность покупки Соболева. «Военная хитрость»?

    – Не военная хитрость, но создать тем самым спокойную обстановку мы смогли. И считаю, это помогло. Кроме того, в тот момент мы действительно не были до конца уверены в том, что Соболев перейдет именно к нам.

    Поймите, «Спартак» провел достаточно громкую кампанию летом – и зимой мы не планировали производить серьезных изменений. Рассчитывали работать с тем составом, который есть, наигрывать его. Тренеру надо спокойно поработать с ним, тем более, ему нравится то, как укомплектована команда. Позиция – не афишировать интерес к игрокам. Чтобы спокойно совершить сделку на наших условиях.

    – Инициатива пригласить Соболева изначально исходила от главного тренера?

    – После игры с «Крыльями» Тедеско действительно подошел ко мне и сказал, что седьмой номер ему понравился. Но этот парень заявил о себе намного раньше – к моменту нашего домашнего матча с самарцами у Соболева уже была впечатляющая статистика в чемпионате. Да и решения брать или не брать того или иного игрока принимаются все же несколько иначе. В клубе есть вертикаль, которую мы соблюдаем.

    Да, инициатором трансфера может выступить тренер, генеральный директор или кто-то еще. Но потом сделка в любом случае проходит несколько стадий рассмотрения, ее возможные параметры утверждаются на трансферном комитете, после чего мы переходим непосредственно к переговорам. Тедеско правильно подчеркнул: у нас не «one man show». В данном случае в качестве инициатора выступил тренер. Но решение было коллективным.

    – Окончательное слово – за Леонидом Федуном?

    – Окончательное слово всегда за советом директоров.

    • Соболев перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • У московского клуба есть опция выкупа 22-летнего футболиста.
    • В 19 турах текущего розыгрыша РПЛ форвард забил 10 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4723

      Lester84 5 минут назад

      Господи, а разговоров то сколько. Такое ощущение, что Месси подписали. Пусть Соболь заиграет сначала в Спартаке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1419

      neim 8 минут назад

      А самому Соболеву, по моему мнению, глубоко по барабану, куда переходить. В ЦСКА, Динамо, Спартак или ещё куда. Он сейчас как флюгер, ему важен сам факт перехода. А это плохо.
      Он считает, что перерос Крылья Советов. Может оно конечно и так, но осенний период без голов настораживает, не заладилось что-то в игре. И вовсе нет гарантии, что получится в другой команде.
      Примеров много, но молодёжь их упорно не хотит замечать.
      Или просто ФНЛ замаячила на горизонте, вот и рванул, куда глаза глядят.

      0
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      Рейтинг: -28657

      пьяныйхоровод 23 минуты назад

      Соболя походу просто похитили как невесту в лучших традициях кавказских горцев . Тык-скыть мешок на голову и вщить ....

      1
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      Рейтинг: +1874

      alarm 23 минуты назад

      хряки, позор вам)

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    • ...
      Рейтинг: +9340

      KLIM777 1 час назад

      этой сделкой гордиться не стоит

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