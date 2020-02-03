Цорн: «У Солтмурада Бакаева есть цель когда-нибудь вернуться в «Спартак»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход из клуба полузащитника Солтмурада Бакаева.

– Многих шокировал уход Солтмурада Бакаева. Был ли шанс его оставить?

– Я пришел в «Спартак» в мае, летом у нас прошла бурная трансферная кампания. Потом перешли к продлению молодых игроков. Начали вести с Солтмурадом переговоры в конце августа. До декабря несколько раз разговаривали с представителями игрока. А в декабре мы с Тедеско провели встречу с обоими братьями Бакаевыми, на которой главный тренер рассказал им о спортивных перспективах, а я озвучил Солтмураду предложение по контракту. Но, в конце концов, футболист решил так, как решил.

Для нас это обидная ситуация, потому что клуб стремится растить и развивать своих воспитанников, доводя до первой команды. И мы, и Леонид Федун верим в них. Акционер выстроил вертикаль, в которой талантливые ребята должны подниматься из академии в «Спартак-2», а потом – в основу. Солтмурада и Леонид Арнольдович, и тренер, и я видели в будущем, как потенциального игрока основы. Но Бакаев-младший решил продолжить карьеру в «Рубине».

– Действительно ли Федун был недоволен уходом Солтмурада и воспринял это как промах менеджмента?

– Совет директоров всегда в курсе наших движений, и мы не раз обсуждали ситуацию по Солтмураду, согласовывали параметры условий, на которых готовы продлить с ним контракт. Конечно, лучше спросить самого Федуна, насколько эмоционально он отреагировал. Но, судя по нашему общению, Леонид Арнольдович понимал, что игрока сложно переубедить, раз человек уже принял решение. Важно, что «Спартак» оставил за собой право первого выкупа.

– В каком случае им воспользуетесь?

– Если Солтмурад будет хорошо себя проявлять на уровне Премьер-лиги. В нашем соглашении с «Рубином» прописаны условия, по которым за «Спартаком» остается исключительное право выкупа игрока в течение четырех трансферных окон. Мы на связи с семьей Бакаевых. У самого Солтмурада есть цель когда-нибудь вернуться к нам, так что расстались в хороших отношениях.

«Рубин» купил Бакаева-младшего за 20 миллионов рублей.

20 миллионов рублей. Хавбек заключил с казанским клубом пятилетний контракт.

По информации журналиста Сергея Егорова, «Спартак» может вернуть игрока за 4 миллиона евро.

Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

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