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    Цорн: «На данном этапе трансферная кампания для «Спартака» закрыта. Не хотим брать абы кого»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не собирается покупать новых игроков этой зимой, а также рассказал о сорвавшемся переходе некоего опорного полузащитника.

    – «Спартак» искал еще и опорника, верно?

    – Да, я об этом говорил.

    – Почему в прошлое трансферное окно подписать футболиста такого амплуа не удалось?

    – Почему же – мы взяли опорника, это Алекс Крал.

    – Но все-таки он не классический опорный полузащитник, и склонен к другой позиции.

    – Почему же не классический? Да, это универсальный исполнитель. В сборной играет выше, также может действовать на месте центрального защитника, но у нас это опорник. Мы его видим именно так. Почему мы хотели укрепить данную позицию в этот период дозаявок? Потому что нам нужны варианты в опорной зоне. Думаю, яркий тому пример – декабрьский матч с «Ростовом», когда из-за дисквалификаций тренерский штаб был вынужден передвинуть Крала как раз в центр обороны, и опорная зона в его отсутствии несколько пострадала. Но теперь, до конца зимнего трансферного окна тема опорника, думаю, закрыта.

    – По какой причине?

    – Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешел в другой клуб. Поэтому вопрос отпал – не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться.

    – Из-за финансов?

    – Нет. Это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешел. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу.

    Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:47
    Комментарии4
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      Рейтинг: +376

      АКМ-74У 8 минут назад

      После вью про покупку Соболева стало ясно, что словам Цорна про трансферы верить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +6456

      piligrim1986 1 час назад

      а нафига тогда соболя брали?

      0
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      Рейтинг: +3715

      RotBerg 2 часа назад

      Летом два ведра покупок было))

      0
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      Рейтинг: +2444

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Это логично. В чемпе осталось сыграть 11 матчей, ну и Кубок.
      Все здоровы. Еврокубки под большим вопросом, ну и для чего брать новых ??? Всё профукали осенью...

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