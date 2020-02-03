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  • Цорн: «На данном этапе трансферная кампания для «Спартака» закрыта. Не хотим брать абы кого»

Цорн: «На данном этапе трансферная кампания для «Спартака» закрыта. Не хотим брать абы кого»

3 февраля 2020, 08:47
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не собирается покупать новых игроков этой зимой, а также рассказал о сорвавшемся переходе некоего опорного полузащитника.

– «Спартак» искал еще и опорника, верно?

– Да, я об этом говорил.

– Почему в прошлое трансферное окно подписать футболиста такого амплуа не удалось?

– Почему же – мы взяли опорника, это Алекс Крал.

– Но все-таки он не классический опорный полузащитник, и склонен к другой позиции.

– Почему же не классический? Да, это универсальный исполнитель. В сборной играет выше, также может действовать на месте центрального защитника, но у нас это опорник. Мы его видим именно так. Почему мы хотели укрепить данную позицию в этот период дозаявок? Потому что нам нужны варианты в опорной зоне. Думаю, яркий тому пример – декабрьский матч с «Ростовом», когда из-за дисквалификаций тренерский штаб был вынужден передвинуть Крала как раз в центр обороны, и опорная зона в его отсутствии несколько пострадала. Но теперь, до конца зимнего трансферного окна тема опорника, думаю, закрыта.

– По какой причине?

– Мы долго вели одного опорного хавбека, европейца, он был согласован на всех стадиях, состоялись переговоры, но футболист перешел в другой клуб. Поэтому вопрос отпал – не хотим брать абы кого. Был конкретный кандидат, но не смогли с ним договориться.

– Из-за финансов?

– Нет. Это личная история. Он очень близко знает тренера команды, куда в итоге перешел. Так что на данном этапе трансферная кампания для нас закрыта. Имя парня не скажу.

Цорн: «До определенного момента даже сам Соболев не знал о переговорах со «Спартаком»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (4)
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RotBerg
1580710461
Летом два ведра покупок было))
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piligrim1986
1580711470
а нафига тогда соболя брали?
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АКС-74У
1580717332
После вью про покупку Соболева стало ясно, что словам Цорна про трансферы верить нельзя.
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oyabun
1580719101
На самом деле состав достаточно сильный сейчас у Спартака и есть люди на замену. Главное - выстроить грамотную командную игру, когда игроки четко выполняют установки тренера.
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