Натхо: «Летом были предложения из России, но они показались несерьезными»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, почему не вернулся в Россию прошлым летом.

«Летом у меня были предложения из России, но они показались несерьезными, поэтому я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне. В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола», – сказал израильтянин.