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    Натхо: «Летом были предложения из России, но они показались несерьезными»

    Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, почему не вернулся в Россию прошлым летом.

    «Летом у меня были предложения из России, но они показались несерьезными, поэтому я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне. В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола», – сказал израильтянин.

    • В июле и августе сообщалось об интересе к Натхо со стороны «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Сочи».
    • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
    • В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

    Источник: «Матч ТВ»

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