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  • Натхо: «Летом были предложения из России, но они показались несерьезными»

Натхо: «Летом были предложения из России, но они показались несерьезными»

3 февраля 2020, 07:54
3

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, почему не вернулся в Россию прошлым летом.

«Летом у меня были предложения из России, но они показались несерьезными, поэтому я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне. В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола», – сказал израильтянин.

  • В июле и августе сообщалось об интересе к Натхо со стороны «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Сочи».
  • Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
  • В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Партизан Натхо Бибрас
Комментарии (3)
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vladimir-7
1580709552
Натхо в Партизане получает удовольствие, а Партизан получает пользу?
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mdu86
1580712970
"Я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне" на футбольном языке означает "Я выбрал тот клуб, который дал больше денег" )).
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