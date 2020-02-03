Натхо: «Летом были предложения из России, но они показались несерьезными»

Бывший полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо рассказал, почему не вернулся в Россию прошлым летом.
«Летом у меня были предложения из России, но они показались несерьезными, поэтому я выбрал тот клуб, который был действительно заинтересован во мне. В «Партизане» я вновь получаю удовольствие от футбола», – сказал израильтянин.
- В июле и августе сообщалось об интересе к Натхо со стороны «Ростова», «Рубина», «Крыльев Советов» и «Сочи».
- Хавбек выступал за ЦСКА с 2014 по 2018 год и выиграл с армейцами чемпионский титул в сезоне-2015/16.
- В «Рубине» он играл с 2010 по 2013 год, став обладателем Кубка и Суперкубка России.
Источник: «Матч ТВ»