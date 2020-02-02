Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

2 февраля 2020, 09:39
21

«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun. В случае совершения сделки голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Трансфер ван Дейка в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году был рекордным для переходов защитников: ливерпульцы заплатили 85 миллионов евро.

  • В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил четыре гола.
  • «Ювентус» и «Ливерпуль» лидируют в своих чемпионатах.
  • Ван Дейк – действующий победитель Лиги чемпионов.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ливерпуль Ювентус ван Дейк Вирджил
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Lester84
1580627142
Защитник конечно хороший, но такой ценник - это безумие!!
Ответить
mihail200606
1580627613
Ну может и купят.. Кристину тоже под ЛЧ купили.. Если и ван дейка купят и ЛЧ не потянут, то это пипец будет.. Помоему Юве в первую очередь тренера надо менять.. За гарантированно меньшую сумму могут клоппа купить=)
Ответить
Tsigan
1580631834
Если ливер продаст его то это будет ошибкой.
Ответить
Danish Dynamite
1580633599
А я бы продал! За такие бабки Клопп за 2-3 года вырастит не одно подобие.
Ответить
PNZ1985
1580638251
давно пора
Ответить
falanor
1580638628
бред полнейший. ему летом будет уже 29, почти 200 лямов вкладывать в игрока которому через 3-4 года максимум нужно уже будет подыскивать замену? сомневаюсь что новость правдивая
Ответить
Dizayner
1580642072
допустим, справшивается зачем? нет, можно конечно приобрести, игрок то топовый, но ребЯта, 180 лямов это же бред полнейший!да и сам вирджил навряд ли согласится уходить из лучшей на данный момент команды мира
Ответить
Cules2013
1580647077
дешёвые желтушные вбросы
Ответить
DeStar
1580658376
Игрок топ, цена не очень, все же защитники были дешевле, а тут сразу 180, по сути только неймар останется дороже да? да еще и не малый, было б ему лет 25 каких, хотя у защитников карьера, особенно в юве, и до 35 доходит)
Ответить
Пи3детс Михалычу
1580659268
Собрание крылатых цитат майданного гомосека "Вото оно чё Михалыч" на бомбардире https://cloud.mail.ru/public/453o/Sqv4A8D8G Читать всем свидомосочувствующим
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+