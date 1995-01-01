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    The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

    «Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun. В случае совершения сделки голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.

    Трансфер ван Дейка в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году был рекордным для переходов защитников: ливерпульцы заплатили 85 миллионов евро.

    • В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил четыре гола.
    • «Ювентус» и «Ливерпуль» лидируют в своих чемпионатах.
    • Ван Дейк – действующий победитель Лиги чемпионов.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1056

      Tsigan 19 минут назад

      Если ливер продаст его то это будет ошибкой.

      0
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      Рейтинг: +6671

      mihail200606 1 час назад

      Ну может и купят.. Кристину тоже под ЛЧ купили.. Если и ван дейка купят и ЛЧ не потянут, то это пипец будет.. Помоему Юве в первую очередь тренера надо менять.. За гарантированно меньшую сумму могут клоппа купить=)

      0
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      Рейтинг: +4717

      Lester84 1 час назад

      Защитник конечно хороший, но такой ценник - это безумие!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      _MATRIX_ > Lester84 35 минут назад

      Как и все цены в современном футболе.

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