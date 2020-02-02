The Sun: «Ювентус» намерен купить ван Дейка за 180 миллионов

«Ювентус» планирует заполучить центрального защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, заплатив за него летом 180 миллионов евро, информирует The Sun. В случае совершения сделки голландец станет самым дорогим защитником в истории футбола.
Трансфер ван Дейка в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2018 году был рекордным для переходов защитников: ливерпульцы заплатили 85 миллионов евро.
- В текущем сезоне ван Дейк провел 34 матча, забил четыре гола.
- «Ювентус» и «Ливерпуль» лидируют в своих чемпионатах.
- Ван Дейк – действующий победитель Лиги чемпионов.
Источник: The Sun