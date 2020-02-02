Гинер – о том, как получил ЦСКА: «Партнеры сделали мне подарок»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, как получил руководство над московским клубом.

– Есть легенда, что ЦСКА – это была ваша идея и ваших партнеров, чуть ли ни подарок ваших партнеров вам на 40-летие. Это верная легенда?

– Мне было однозначно не 40, а без малого 41. И действительно партнеры сделали мне подарок. Я и по сей день смеюсь с партнерами, что вы, мол, не любите гулять, поэтому на день рождения я вам подарю собаку. Это шутка (смеется). Я действительно люблю футбол и очень благодарен своим партнерам, что они тогда уговорили меня и сделали такой подарок. Тогда клуб ничего не стоил, только долги. Но мы вывели, все сделали. В 2018 году мы заняли 17-19 место по чистой прибыли, то есть вошли в топ-20.