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    «Барселона» объявила о переходе защитника Ваге в «Ниццу»

    Защитник Мусса Ваге перешел на правах аренды из «Барселоны» в «Ниццу».

    Правый фулбек будет выступать за французский клуб до 30 июня, после чего провансальцы смогут выкупить его за 10 миллионов евро плюс бонусы до 500 тысяч.

    В таком случае каталонцы получат право вернуть сенегальца за 15 миллионов до июня 2021 года. По окончании сезона-2020/21 у «Барсы» будет просто опция первоочередного выкупа.

    • Ваге присоединился к действующему чемпиону Испании в 2018 году за 5 миллионов евро.
    • За основу «Барселоны» он провел шесть матчей без результативных действий.
    • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9234

      Cules2013 8 минут назад

      мы уже скоро как Челси будем, по 100500 игроков в арендах, толку-то?

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