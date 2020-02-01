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«Барселона» объявила о переходе защитника Ваге в «Ниццу»

1 февраля 2020, 08:55
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Защитник Мусса Ваге перешел на правах аренды из «Барселоны» в «Ниццу».

Правый фулбек будет выступать за французский клуб до 30 июня, после чего провансальцы смогут выкупить его за 10 миллионов евро плюс бонусы до 500 тысяч.

В таком случае каталонцы получат право вернуть сенегальца за 15 миллионов до июня 2021 года. По окончании сезона-2020/21 у «Барсы» будет просто опция первоочередного выкупа.

  • Ваге присоединился к действующему чемпиону Испании в 2018 году за 5 миллионов евро.
  • За основу «Барселоны» он провел шесть матчей без результативных действий.
  • Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона Ницца Ваге Мусса
Комментарии (4)
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Cules2013
1580545579
мы уже скоро как Челси будем, по 100500 игроков в арендах, толку-то?
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