«Барселона» объявила о переходе защитника Ваге в «Ниццу»

Защитник Мусса Ваге перешел на правах аренды из «Барселоны» в «Ниццу».
Правый фулбек будет выступать за французский клуб до 30 июня, после чего провансальцы смогут выкупить его за 10 миллионов евро плюс бонусы до 500 тысяч.
В таком случае каталонцы получат право вернуть сенегальца за 15 миллионов до июня 2021 года. По окончании сезона-2020/21 у «Барсы» будет просто опция первоочередного выкупа.
- Ваге присоединился к действующему чемпиону Испании в 2018 году за 5 миллионов евро.
- За основу «Барселоны» он провел шесть матчей без результативных действий.
- Контракт между сторонами рассчитан до 2023 года.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»