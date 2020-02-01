«Барселона» объявила о переходе защитника Ваге в «Ниццу»

Защитник Мусса Ваге перешел на правах аренды из «Барселоны» в «Ниццу».

Правый фулбек будет выступать за французский клуб до 30 июня, после чего провансальцы смогут выкупить его за 10 миллионов евро плюс бонусы до 500 тысяч.

В таком случае каталонцы получат право вернуть сенегальца за 15 миллионов до июня 2021 года. По окончании сезона-2020/21 у «Барсы» будет просто опция первоочередного выкупа.