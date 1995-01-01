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    Цорн – о трансферах: «Рассматриваем позицию опорника. В идеальном случае – аренда или свободный игрок»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн озвучил планы клуба на зимнее трансферное окно.

    — Почему именно условия с арендой Соболева? Соперничество с другими клубами было серьезным?

    — Да, были слухи о других клубах, но мы не участвовали в этой гонке, не перебивали друг друга. Хорошо, что мы подписали Сашу за четыре недели до возобновления сезона, у него есть время влиться в команду.

    — Планируются ли другие трансферы?

    — Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

    — Тоже в аренду?

    — Да. Нам надо соблюдать финансовый Fair Play. Плюс в случае Соболева мы снижаем риски. У нас есть возможность понаблюдать за ним, посмотреть, как он приживется в команде. Все-таки это две разные истории — играть за «Спартак» и играть за «Крылья».

    — Бюджет на опорника — не больше 1 миллиона евро?

    — В идеальном случае это аренда или свободный игрок, – сказал Цорн.

    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов евро.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15514

      DOCTOR PENALTY 56 секунд назад

      Томас, ты про курс рубля к евро не забыл случайно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      Борат 1 час назад

      хряки всерьёз нацелились на кубок матч-премьер !
      бугагагага вот умора !

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