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  • Цорн – о трансферах: «Рассматриваем позицию опорника. В идеальном случае – аренда или свободный игрок»

Цорн – о трансферах: «Рассматриваем позицию опорника. В идеальном случае – аренда или свободный игрок»

31 января 2020, 14:26
5

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн озвучил планы клуба на зимнее трансферное окно.

— Почему именно условия с арендой Соболева? Соперничество с другими клубами было серьезным?

— Да, были слухи о других клубах, но мы не участвовали в этой гонке, не перебивали друг друга. Хорошо, что мы подписали Сашу за четыре недели до возобновления сезона, у него есть время влиться в команду.

— Планируются ли другие трансферы?

— Посмотрим, у нас есть одна позиция, которую мы рассматриваем — опорный полузащитник, который также может сыграть на позиции центрального защитника.

— Тоже в аренду?

— Да. Нам надо соблюдать финансовый Fair Play. Плюс в случае Соболева мы снижаем риски. У нас есть возможность понаблюдать за ним, посмотреть, как он приживется в команде. Все-таки это две разные истории — играть за «Спартак» и играть за «Крылья».

— Бюджет на опорника — не больше 1 миллиона евро?

— В идеальном случае это аренда или свободный игрок, – сказал Цорн.

  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп Соболева 5 миллионов евро.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Цорн Томас
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1580474520
Томас, ты про курс рубля к евро не забыл случайно?
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GermanVo
1580475701
В Спартак нужны крайние защитники и левый нап. А вот полузащитников перебор. Куда ещё-то одного?
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