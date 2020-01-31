Федун: «Велика вероятность того, что «Спартак» выдвинет кандидатуру Прядкина»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о намерении выдвинуть на выборы президента РПЛ действующего главу лиги Сергея Прядкина.

«Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», – сказал Федун.

Кандидатуру Прядкина уже выдвинули «Уфа» и «Ахмат».

Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.

Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.

РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.

Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»