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    Федун: «Велика вероятность того, что «Спартак» выдвинет кандидатуру Прядкина»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о намерении выдвинуть на выборы президента РПЛ действующего главу лиги Сергея Прядкина.

    «Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», – сказал Федун.

    • Кандидатуру Прядкина уже выдвинули «Уфа» и «Ахмат».
    • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.
    • РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.

    Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11534

      vka1970 3 минуты назад

      Вместо того чтоб данный орган реформировать, они как в бордели кровати двигают, меняя одну фамилию на другую.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2030

      Борат 1 час назад

      батя цорна знает как подхрюкивать партачам у него уже большой опыт в этом деле !
      позорище !!!
      противно за спартак !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1785

      alarm 1 час назад

      позор рылам!

      2
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