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  • Федун: «Велика вероятность того, что «Спартак» выдвинет кандидатуру Прядкина»

Федун: «Велика вероятность того, что «Спартак» выдвинет кандидатуру Прядкина»

31 января 2020, 14:08
3

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о намерении выдвинуть на выборы президента РПЛ действующего главу лиги Сергея Прядкина.

«Мы пока не отправляли официальное письмо, мы еще обсудим этот вопрос. Но велика вероятность того, что клуб выдвинет кандидатуру Прядкина», – сказал Федун.

  • Кандидатуру Прядкина уже выдвинули «Уфа» и «Ахмат».
  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Прядкина.
  • РФС потребовал заново провести выборы, РПЛ признала претензии футбольного союза.

Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Прядкин Сергей Федун Леонид
Комментарии (3)
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vka1970
1580474365
Вместо того чтоб данный орган реформировать, они как в бордели кровати двигают, меняя одну фамилию на другую.
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vladimir-7
1580476203
Ну, а как же иначе, Цорн попросил Федуна замолвить за папашу.
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RotBerg
1580483514
Мясные там ещё что то про админ ресурс бубнят)) Комовство)
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