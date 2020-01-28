Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после заседания клубов РПЛ заявил, что лига признала претензии РФС.

«В связи с тем, что РФС выступил с комментарием, клубы рассмотрели сегодня и пришли к следующему: мы приняли те замечания, которые предложил РФС – в соответствии с регламентом назначить кандидатуры до 4 февраля. 17 марта – выборы главы РПЛ», – приводит слова Кикнадзе в своем телеграме журналист Василий Конов.

Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.

Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

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