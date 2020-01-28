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  • Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

28 января 2020, 14:12
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Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после заседания клубов РПЛ заявил, что лига признала претензии РФС.

«В связи с тем, что РФС выступил с комментарием, клубы рассмотрели сегодня и пришли к следующему: мы приняли те замечания, которые предложил РФС – в соответствии с регламентом назначить кандидатуры до 4 февраля. 17 марта – выборы главы РПЛ», – приводит слова Кикнадзе в своем телеграме журналист Василий Конов.

  • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
  • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

«Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

Избирком РФС изучит протокол перевыборов Прядкина

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей Кикнадзе Василий
Комментарии (2)
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vladimir-7
1580219368
Уже было сообщение о кандидатах в президенты РПЛ: Р.Широков; И.Геркус; В.Васильев; Н.Измайлов, но это пока.
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Hektor 84
1580233825
Дюков своего Митрофанова протащит. У нас же вечно во главе футбола бывшие зенитовские руководители. Без них не справляемся.
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