Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Кикнадзе: «РПЛ приняла замечания, которые предложил РФС. 17 марта – выборы главы лиги»

    Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе после заседания клубов РПЛ заявил, что лига признала претензии РФС.

    «В связи с тем, что РФС выступил с комментарием, клубы рассмотрели сегодня и пришли к следующему: мы приняли те замечания, которые предложил РФС – в соответствии с регламентом назначить кандидатуры до 4 февраля. 17 марта – выборы главы РПЛ», – приводит слова Кикнадзе в своем телеграме журналист Василий Конов.

    • Досрочное голосование за президента РПЛ прошло 16 января на заседании общего собрания клубов.
    • Клубы РПЛ единогласно поддержали кандидатуру действующего президента Сергея Прядкина.

    «Бизнес Online»: Дюков пытался продвинуть на пост главы РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова

    Избирком РФС изучит протокол перевыборов Прядкина

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75277
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru