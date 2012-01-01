Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    «СЭ»: зарплата Соболева выросла в пять раз после перехода в «Спартак»

    По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» выросла примерно в пять раз по сравнению с «Крыльями Советов».

    В самарском клубе Соболев получал 2,2 миллиона рублей в месяц (около 26,5 миллиона в год). Зарплата форварда в «Спартаке» – около 1,8-1,9 миллиона евро (более 126 миллионов рублей) за сезон без учета бонусов.

    Сообщается, что другой клуб, который вел переговоры с Соболевым, предлагал увеличить его зарплату с 2,2 миллиона рублей до 4 миллионов в месяц (48 миллионов в год).

    • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак». Форвардом интересовались ЦСКА и «Динамо».
    • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
    • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

    Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

    «Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:34
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +901

      Иван Петров 1986 48 секунд назад

      Вот это и плохо. Не зарабатывать, а брать плату за паспорт - вот где дебильство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +918

      kazak161 33 минуты назад

      Простым смертным потребуется около 10 лет вкалывать с учетом зарплаты в 20000 рублей а с зарплатой как в Спартаке все 20 лет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20812

      VVM1964 > kazak161 15 минут назад

      Можно подумать , что такие зарплаты только в Спартаке или только в футболе - добро пожаловать в шоу-бизнес .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +918

      kazak161 > VVM1964 2 минуты назад

      А я не про Спартак говорю а про зарплаты футболистов а шоу-бизнес или просто бизнес, как по совету Медведева, не все себе могут позволить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2027

      Борат 41 минуту назад

      это ж сколько народной нефти опять свинье под хвост ???
      позор хрякам !

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20812

      VVM1964 > Борат 14 минут назад

      Про народный газ напиши .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      ZENIT****** 44 минуты назад

      Пол года минимум (на время аренды)поживёт как кот в сметане.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81437
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75306
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru