«СЭ»: зарплата Соболева выросла в пять раз после перехода в «Спартак»

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» выросла примерно в пять раз по сравнению с «Крыльями Советов».

В самарском клубе Соболев получал 2,2 миллиона рублей в месяц (около 26,5 миллиона в год). Зарплата форварда в «Спартаке» – около 1,8-1,9 миллиона евро (более 126 миллионов рублей) за сезон без учета бонусов.

Сообщается, что другой клуб, который вел переговоры с Соболевым, предлагал увеличить его зарплату с 2,2 миллиона рублей до 4 миллионов в месяц (48 миллионов в год).

В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак». Форвардом интересовались ЦСКА и «Динамо».

Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.

Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа