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  • «СЭ»: зарплата Соболева выросла в пять раз после перехода в «Спартак»

«СЭ»: зарплата Соболева выросла в пять раз после перехода в «Спартак»

31 января 2020, 12:34
30

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата нападающего Александра Соболева в «Спартаке» выросла примерно в пять раз по сравнению с «Крыльями Советов».

В самарском клубе Соболев получал 2,2 миллиона рублей в месяц (около 26,5 миллиона в год). Зарплата форварда в «Спартаке» – около 1,8-1,9 миллиона евро (более 126 миллионов рублей) за сезон без учета бонусов.

Сообщается, что другой клуб, который вел переговоры с Соболевым, предлагал увеличить его зарплату с 2,2 миллиона рублей до 4 миллионов в месяц (48 миллионов в год).

  • В среду стало известно о переходе Соболева в «Спартак». Форвардом интересовались ЦСКА и «Динамо».
  • Московский клуб заплатит за аренду и выкуп форварда 5 миллионов евро, зарплата игрока – 117 миллионов рублей в год.
  • Соболев выступал за «Крылья» с января 2018 года, в его активе 45 матчей, 21 гол и три ассиста.

Никто не захотел платить Соболеву и его агенту столько денег. Кроме «Спартака»

«Спартак» объявил об аренде Соболева с правом выкупа

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Соболев Александр
Комментарии (30)
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kazak161
1580464969
Простым смертным потребуется около 10 лет вкалывать с учетом зарплаты в 20000 рублей а с зарплатой как в Спартаке все 20 лет
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Давид59
1580467076
Ну вот и всё понятно. А то - народная команда, красный ромбик... Всё оказалось куда прозаичней
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upiter622
1580468507
Ну дай бог чтоб был забивным игроком,а то как то скучно стало играть со Спартаком!
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Граф2019
1580471108
ээээ тут на вас соболей не наберешся...
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Диктор
1580471137
Дай то Бог он отработает-как говорят скупой платит дважды
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FanatSerj
1580471942
Вот она и проблема РПЛ и то что клубы банкротятся и не могут себя окупать. Вот положа руку на сердце, 2 евроляма ЗА ЧТО ? И это не конкретно про Спартак, это про все клубы которые платят такое бабло нонеймным деревьям. НА ХЕРА? Никто ему в Европе таких денег не даст, он даже перейти то толком не сможет т.к он не сборник ещё. Я конечно понимаю с такими ЗП пилить можно масштабно и пилой с крупными зубцами. Но нахера это тому же Федуну, Гинеру, Галицкому, да и Миллеру с РЖД и ВТБ тоже можно звиздюлину вставить, чтобы адекватными все были, а не писюнами мерились гробя всю экономику РПЛ на корню.
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DOCTOR PENALTY
1580474047
Федун хочет передать клуб болельщикам. Где же народ будет брать деньги на такие ЗП? Придётся на х... разогнать всех соболевых и самим выходить играть.
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Plyash
1580479659
Теперь осталость забивать в пять раз больше,чем в К.С.
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Hektor 84
1580499724
Вот зачем эта желтушная газетенка это публикует? Чтоб доярка в колхозе сравнила свою з/п с доходами футболиста?
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zigbert
1580667524
Соболев говорил что он предпочитает Спартак еще до переговоров с ЦСКА и Динамо. Так что все могло получится по другому ,не включись Спартак в переговорный процесс.
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