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  • «Вест Хэм» арендовал с правом выкупа Соучека. Чеха хотел купить «Спартак»

«Вест Хэм» арендовал с правом выкупа Соучека. Чеха хотел купить «Спартак»

29 января 2020, 19:51

Полузащитник «Славии» Томаш Соучек перешел в «Вест Хэм».

Англичане арендовали 24-летнего игрока до конца сезона. Клуб будет обязан выкупить чеха, если сохранит прописку в АПЛ.

  • Ранее сообщалось, что аренда Соучека обойдется «Вест Хэму» в 4,5 миллиона евро. Выкуп футболиста – в 16,2 миллиона.
  • Летом 2019 года на Соучека претендовали «Спартак» и «Динамо», но хавбек отказался от переезда в Россию.
  • Соучек – лучший игрок Чехии 2019 года.

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Славия Соучек Томаш
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