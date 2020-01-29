«Вест Хэм» арендовал с правом выкупа Соучека. Чеха хотел купить «Спартак»

Полузащитник «Славии» Томаш Соучек перешел в «Вест Хэм».

Англичане арендовали 24-летнего игрока до конца сезона. Клуб будет обязан выкупить чеха, если сохранит прописку в АПЛ.

Ранее сообщалось, что аренда Соучека обойдется «Вест Хэму» в 4,5 миллиона евро. Выкуп футболиста – в 16,2 миллиона.

Летом 2019 года на Соучека претендовали «Спартак» и «Динамо», но хавбек отказался от переезда в Россию.

Соучек – лучший игрок Чехии 2019 года.

Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»