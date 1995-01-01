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    «Вест Хэм» арендовал с правом выкупа Соучека. Чеха хотел купить «Спартак»

    Полузащитник «Славии» Томаш Соучек перешел в «Вест Хэм».

    Англичане арендовали 24-летнего игрока до конца сезона. Клуб будет обязан выкупить чеха, если сохранит прописку в АПЛ.

    • Ранее сообщалось, что аренда Соучека обойдется «Вест Хэму» в 4,5 миллиона евро. Выкуп футболиста – в 16,2 миллиона.
    • Летом 2019 года на Соучека претендовали «Спартак» и «Динамо», но хавбек отказался от переезда в Россию.
    • Соучек – лучший игрок Чехии 2019 года.

    Комличенко: «Соучек гораздо сильнее Крала, но он отказался ехать в Россию. Крала «Славия» отнесла в «Спартак» на руках»

    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1708

      alarm 1 час назад

      спасли карьеру сучку! а ведь мог стать хряком!

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