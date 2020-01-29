Депутат Госдумы Лебедев: «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив Кокорина в составе»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

На прошлой неделе об аренде форварда объявил «Сочи».

Сам Кокорин не хочет переходить в клуб с юга России. Против трансфера также выступил главный тренер петербуржцев Сергей Семак .

. Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».

«Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. «Краснодар», к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а «Зенит» не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо «Зениту». Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас «Сочи» взял. Поэтому я считаю, что это личное дело руководства клуба. Ну не хотят руководители клуба, чтобы Кокорин играл за основу в весенней части сезона, почему мы должны навязывать свою точку зрения.

«Зенит» не клуб народного достояния, это «Газпром» является народным достоянием страны. Тогда почему Мамаев играет за «Ростов»? Ведь ростовский клуб тоже можно назвать народным достоянием Ростовской области. Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. «Зенит» потерял бы какие-то деньги, но для «Зенита» это небольшие деньги ради сохранения имиджа клуба. Они этого не сделали тогда, значит нет никаких установок.

Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему», — сказал Лебедев.

Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?