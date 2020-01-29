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  • Депутат Госдумы Лебедев: «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив Кокорина в составе»

Депутат Госдумы Лебедев: «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив Кокорина в составе»

29 января 2020, 19:05
39

Депутат Госдумы Игорь Лебедев высказал мнение о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным.

  • На прошлой неделе об аренде форварда объявил «Сочи».
  • Сам Кокорин не хочет переходить в клуб с юга России. Против трансфера также выступил главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
  • Руководство сине-бело-голубых отправило игрока в «Зенита-2».

«Это внутреннее дело клуба, куда отправить своего футболиста. Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело, вообще оставив его в составе после того преступления, которое он совершил. «Краснодар», к примеру, расторг контракт с Мамаевым только по одной причине, что он совершил преступление, а «Зенит» не расторг тогда контракт с Кокориным, они его оставили в клубе. Уже за это Кокорин должен сказать большое спасибо «Зениту». Где бы он сейчас был? Я не уверен, что его бы сейчас «Сочи» взял. Поэтому я считаю, что это личное дело руководства клуба. Ну не хотят руководители клуба, чтобы Кокорин играл за основу в весенней части сезона, почему мы должны навязывать свою точку зрения.

«Зенит» не клуб народного достояния, это «Газпром» является народным достоянием страны. Тогда почему Мамаев играет за «Ростов»? Ведь ростовский клуб тоже можно назвать народным достоянием Ростовской области. Я не думаю, что есть какие-то указания сверху. Если бы это было так, то они изначально с ним расторгли бы контракт. «Зенит» потерял бы какие-то деньги, но для «Зенита» это небольшие деньги ради сохранения имиджа клуба. Они этого не сделали тогда, значит нет никаких установок.

Я уверен, что с началом нового чемпионата Кокорин будет играть уже за «Зенит». Поэтому я считаю, что не стоит так раздувать эту тему», — сказал Лебедев.

Ты Кокорин. Что будешь делать со своей жизнью?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр Лебедев Игорь
Комментарии (39)
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vla4839
1580317395
Хотелось бы поверить мнению Лебедева. Но не верю! Зенит ,по его словам,сделал благородное дело,что оставил его в команде,но Кокорин отплатил тем,что согласился играть за команду хоть бесплатно! А дальше что? Какая муха укусила руководство Зенита и Газпрома? Где правда и гласное истинное разъяснение происходящего от этих властных структур?Кокорина с удовольствием возьмёт любой клуб в России,да и многие за рубежом! Не надо принижать способности и нынешнее состояние Кокорина. Только в этом месяце было заявление Семака ,что Кокорин один из лучших по состоянию,Радимов сказал,что он забъёт больше всех в весенне-летней части чемпионата! Далее: Зенит и Газпром почти одно и тоже! Посмотрите на форму Команды,Газпром- арену,на того кто непосредственно занимается Зенитом и т.д.То ,что дана команда сверху гнобить Кокорина - нет сомнений.Иначе всё было открыто,откровенно и сразу. А теперь - потеря имиджа Газпромом и фкЗенит обеспечена и всё это войдёт в историю и не будет забыто, даже если всё сбудется по Лебедеву.
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vla4839
1580317577
Такое ощущение,что Лебедева кто-то попросил так выступить...
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ЮНик
1580319147
Умрет папа и кончится для Лебедева "благое дело", не оставят его в Госдуме. И на второй день забудут, кто это вообще такой. Хотя и сейчас мало кто его знает, да и знать не хочет. Сын Жириновского. И всё.
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Makaweli
1580319676
Вы ******* народ под.***.ать, ГАЗПРОМ НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ, вся страна знает чьё это ДОСТОЯНИЕ!
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polt
1580322012
"Могу сказать, что «Зенит» сделал благое дело..." . Благодетели вы наши, мать вашу...
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Давид59
1580324648
Сын Жирика никогда не отличался ни умом, ни фантазией. Лепит чернуху. Если бы не Зенит, Кокорин давно был бы в Фейенорде
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aaaaahhhh
1580324668
оооо! небожители уже подключились, упало бы что нибудь на здание думы когда эта шобла там заседает. тошнит уже от этих мразей.
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Hektor 84
1580327304
Зенит не клуб народного достояния, это Газпром является народным достоянием страны. Он видимо под коксом. Такое ляпнуть мог только чинуша.
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Кронштадт65
1580327848
С 1983г. болею за ЗЕНИТ!!! а за последние несколько лет становится всё хуже. Как ушёл Анюков, не понятные аренды, скупка игроков( всех подряд) надо не надо, с Кокориным вообще верх ценизма. Зачем было трындеть, что тебя не бросим, ты нам нужен, подписывать в тюрьме, "не удачные" попытки ( заранее ясные) заявить сразу после отсидки, восхищаться игрой на тренировках,сборах. Парень поверил тому что он нужен команде -- и такой пинок в команду на последнее место. Да уж лучше бы как Краснодар. Честнее было бы. Очень обидно за клуб.
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ab15488
1580345045
Очередной пример того, когда лучше жевать чем говорить. У нас часть депутатов с судимостями и ничего, работают как то, а вот футболистам нельзя. И потом у нас тюрьма что? Исправительное учреждение. Раз кокорина оттуда выпустили, значит долг обществу отдал, какие вопросы? Ну а насчёт трудоустройства - вообще бред, если б не зенит, кокоша и в феенорде мог оказаться, а что касается рпл, так вообще ы ЛЮБОМ клубе.
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