Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Het Nieuwsblad: ЦСКА хочет купить 20-летнего хавбека «Андерлехта» Салемакерса

Het Nieuwsblad: ЦСКА хочет купить 20-летнего хавбека «Андерлехта» Салемакерса

29 января 2020, 12:17
3

ЦСКА заинтересовался полузащитником «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом, сообщает Het Nieuwsblad.

Московский клуб намерен купить 20-летнего бельгийца, вариант с арендой не рассматривается. Салемакерс хочет остаться в «Андерлехте» до конца сезона, который потребует за его переход не менее 7 миллионов евро.

  • В этом сезоне игрок провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, забив два гола и отдав два ассиста.
  • Рыночная стоимость Салемакерса – 7 миллионов евро.

Источник: Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad - бельгийская газета, специализируется на политике, обществе, экономике и спорте. Основана в 1929 году.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Андерлехт Салемакерс Алексис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1580291924
Прекрасный молодой игрок, как и многие из Андерлехта. Девале, Кобу и конечно же Вершхарэн, но на него денег у ЦСКА не хватит. Салемакерс - интересный футболист, но в какую схему он в ЦСКА будет вписан - неясно. Он фланговый полузащитник / инсайд, а армейцы играют в 3 центральных, следовательно данной позиции в схеме просто нет. Лучше бы за Борнау летом поборолись. Прекрасно смотрится в Кёльне, наладил бы игру в обороне.
Ответить
vmonomah17
1580293932
Не купить, а взять в аренду с правом выкупа )))
Ответить
Lester84
1580319222
Нападающего взять отчаялись и решили переключиться на полузащиту? Или хотят повторить трюк с Мусой, чтобы из флангового полузащитника сделать центрального нападающего?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+