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    Het Nieuwsblad: ЦСКА хочет купить 20-летнего хавбека «Андерлехта» Салемакерса

    ЦСКА заинтересовался полузащитником «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом, сообщает Het Nieuwsblad.

    Московский клуб намерен купить 20-летнего бельгийца, вариант с арендой не рассматривается. Салемакерс хочет остаться в «Андерлехте» до конца сезона, который потребует за его переход не менее 7 миллионов евро.

    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, забив два гола и отдав два ассиста.
    • Рыночная стоимость Салемакерса – 7 миллионов евро.

    Источник: Het Nieuwsblad

    Het Nieuwsblad - бельгийская газета, специализируется на политике, обществе, экономике и спорте. Основана в 1929 году.

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