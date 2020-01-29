Het Nieuwsblad: ЦСКА хочет купить 20-летнего хавбека «Андерлехта» Салемакерса

ЦСКА заинтересовался полузащитником «Андерлехта» Алексисом Салемакерсом, сообщает Het Nieuwsblad.
Московский клуб намерен купить 20-летнего бельгийца, вариант с арендой не рассматривается. Салемакерс хочет остаться в «Андерлехте» до конца сезона, который потребует за его переход не менее 7 миллионов евро.
- В этом сезоне игрок провел 16 матчей в чемпионате Бельгии, забив два гола и отдав два ассиста.
- Рыночная стоимость Салемакерса – 7 миллионов евро.
Источник: Het Nieuwsblad
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