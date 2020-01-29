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  • Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» поучаствовал в восьми голах

Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» поучаствовал в восьми голах

29 января 2020, 08:58

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» принял участие в восьми голах (шесть забил, отдал два результативных паса). Однако его гол в ответной игре 1/2 финала Кубка лиги не помог лестерцам пройти дальше.

Кроме того, Ихеначо забил голы во всех трех матчах против «Астон Виллы» по ходу текущего сезона.

  • В сезоне АПЛ Ихеначо забил три гола, сделал столько же результативных передач.
  • 23-летний форвард стоит на рынке 12 миллионов евро.
  • «Лестер» в АПЛ занимает третье место.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Астон Вилла Лестер Ихеначо Келечи
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