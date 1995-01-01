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    Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» поучаствовал в восьми голах

    Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» принял участие в восьми голах (шесть забил, отдал два результативных паса). Однако его гол в ответной игре 1/2 финала Кубка лиги не помог лестерцам пройти дальше.

    Кроме того, Ихеначо забил голы во всех трех матчах против «Астон Виллы» по ходу текущего сезона.

    • В сезоне АПЛ Ихеначо забил три гола, сделал столько же результативных передач.
    • 23-летний форвард стоит на рынке 12 миллионов евро.
    • «Лестер» в АПЛ занимает третье место.

    Источник: Бомбардир.ру

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