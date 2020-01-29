Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» поучаствовал в восьми голах

Нападающий «Лестера» Келечи Ихеначо в последних пяти матчах против «Астон Виллы» принял участие в восьми голах (шесть забил, отдал два результативных паса). Однако его гол в ответной игре 1/2 финала Кубка лиги не помог лестерцам пройти дальше.
Кроме того, Ихеначо забил голы во всех трех матчах против «Астон Виллы» по ходу текущего сезона.
- В сезоне АПЛ Ихеначо забил три гола, сделал столько же результативных передач.
- 23-летний форвард стоит на рынке 12 миллионов евро.
- «Лестер» в АПЛ занимает третье место.
Источник: Бомбардир.ру