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  • Сульшер: «Летом Алексис Санчес вернется и докажет, что вы все ошибались»

Сульшер: «Летом Алексис Санчес вернется и докажет, что вы все ошибались»

28 января 2020, 21:15
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал понять, что нападающий Алексис Санчес летом вернется в клуб и получит шанс проявить себя.

«Летом Алексис вернется и докажет, что вы все ошибались», – сказал Сульшер на пресс-конференции во вторник.

  • «МЮ» подписал Санчеса в январе 2018 года.
  • В составе манкунианцев чилиец провел 45 игр, забил пять мячей и сделал девять ассистов.
  • Прошлым летом «Интер» арендовал 31-летнего форварда на один сезон.
  • За миланскую команду он сыграл семь матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Санчес Алексис Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
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Hektor 84
1580239356
Но застанет ли он тебя тренером?
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BlackMurder
1580266607
Когда то да
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