Сульшер: «Летом Алексис Санчес вернется и докажет, что вы все ошибались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал понять, что нападающий Алексис Санчес летом вернется в клуб и получит шанс проявить себя.

«Летом Алексис вернется и докажет, что вы все ошибались», – сказал Сульшер на пресс-конференции во вторник.