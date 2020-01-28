Сульшер: «Летом Алексис Санчес вернется и докажет, что вы все ошибались»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал понять, что нападающий Алексис Санчес летом вернется в клуб и получит шанс проявить себя.
«Летом Алексис вернется и докажет, что вы все ошибались», – сказал Сульшер на пресс-конференции во вторник.
- «МЮ» подписал Санчеса в январе 2018 года.
- В составе манкунианцев чилиец провел 45 игр, забил пять мячей и сделал девять ассистов.
- Прошлым летом «Интер» арендовал 31-летнего форварда на один сезон.
- За миланскую команду он сыграл семь матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.
Источник: Goal.com