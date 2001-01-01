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    Сульшер: «Летом Алексис Санчес вернется и докажет, что вы все ошибались»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал понять, что нападающий Алексис Санчес летом вернется в клуб и получит шанс проявить себя.

    «Летом Алексис вернется и докажет, что вы все ошибались», – сказал Сульшер на пресс-конференции во вторник.

    • «МЮ» подписал Санчеса в январе 2018 года.
    • В составе манкунианцев чилиец провел 45 игр, забил пять мячей и сделал девять ассистов.
    • Прошлым летом «Интер» арендовал 31-летнего форварда на один сезон.
    • За миланскую команду он сыграл семь матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +862

      Hektor 84 38 минут назад

      Но застанет ли он тебя тренером?

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