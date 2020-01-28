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  • Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

28 января 2020, 19:11
50

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему «Зенит» решил отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина. Футболист не хочет ехать в клуб-дебютант РПЛ.

– Почему они так Кокорина?

– Да не почему. Не почему. Я сейчас скажу одно слово, но даю честное слово: никого не имею в виду. Просто реально не понимаю, кого имею в виду. Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин.

Спрашиваешь, почему? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается. Он даже в наручниках улыбался. Он так устроен – улыбается. «Ах, ты еще улыбаешься... Значит, сейчас-то...».

  • Кокорин едет на сбор с «Зенитом-2».
  • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
  • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (50)
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FCTB
1580228810
Вася!! Ну закрой ты уже свой рот!!! Везде суешь свои 5 копеек
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Александр Питер
1580229285
Вот ровно я к Уткину но сдесь респект и уважуха.Кокорин не играл столько ,а вышел и всем стало ясно где Дзюба,Шатов,Дриуси,Азмун и другие.Удачи Саша мы с тобой.
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Plyash
1580229652
Я не сторонник Коки,я спартач,но его желание,как человека, вернуться в футбол,а может быть и в прежнюю свою жизнь,не заметить нельзя.И если ему колония пошла на пользу,парню помочь надо.Но старым хозяевам Газпром-Града он уже не нужен,ошибок они не прощают.Поэтому бежать скоренько надо Кокорину куда глаза глядят и не оглядываться,тогда,может,выдюжит.
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Путник 13
1580230033
Молодец Вася . Правду матку. Ведь они не только с Саней так поступают..они вообще со страной так делают..
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Lester84
1580230153
Я так понимаю, что ветер дует со стороны Пака. Куролесили Мамаев и Кокорин одинаково, а от Паши уже отвязались. Стулом чиновника бил один Кокорин - вот вам и ответ
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Viper for CSKA
1580230294
Лучше и не скажешь. Система (особенно наша нынешняя) всегда стремится сломать и подчинить человека, а кто не поддается, получает по крупному. Сил и терпения Кокорину!
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erma
1580230826
Да его гнобят потому что он в Сочи не хочет ехать. Но по сути Уткин прав. Бояре меж себя решили сделку провернуть, холоп им не подчинился, значит нужно бить его батогами и в ссылку.
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vla4839
1580231575
А кроме Уткина у нас в стране есть ещё какие-нибудь журналюги?Где их голоса? Голоса свободной,независимой и справедливой прессы?
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vka1970
1580235664
Очередное дно пробито господин Миллер. Так можно к весне остаться с Газпром медиа, но потерять медиа по всей стране.Наши коппейки им конечно по фиг, но странно будет смотреться футбол со стороны без болельщиков.
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АХ
1580240430
Вам не кажется, что Василий Уткин часто бывает в неадеквате? Алкоголь?
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