Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему «Зенит» решил отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина. Футболист не хочет ехать в клуб-дебютант РПЛ.

– Почему они так Кокорина?

– Да не почему. Не почему. Я сейчас скажу одно слово, но даю честное слово: никого не имею в виду. Просто реально не понимаю, кого имею в виду. Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин.

Спрашиваешь, почему? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается. Он даже в наручниках улыбался. Он так устроен – улыбается. «Ах, ты еще улыбаешься... Значит, сейчас-то...».