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    Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

    Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему «Зенит» решил отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина. Футболист не хочет ехать в клуб-дебютант РПЛ.

    – Почему они так Кокорина?

    – Да не почему. Не почему. Я сейчас скажу одно слово, но даю честное слово: никого не имею в виду. Просто реально не понимаю, кого имею в виду. Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин.

    Спрашиваешь, почему? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается. Он даже в наручниках улыбался. Он так устроен – улыбается. «Ах, ты еще улыбаешься... Значит, сейчас-то...».

    • Кокорин едет на сбор с «Зенитом-2».
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
    • Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.

    Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1640

      koli4ka 2 минуты назад

      Василий Вячеславович,Ваш французский идеально совершенен...

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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч 12 минут назад

      Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»============================Светлана Кокорина, мать нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала поведение сына при задержании.

      12-го октября 2018

      Читала, что Саша улыбается в наручниках, но люди не понимают. У нас есть ямочки, и из-за этого лицо устроено так, что даже если ты переживаешь, чуть у тебя уходит мышца — появляются ямочки. А эти ямочки говорят о том, что ты улыбаешься.

      Народ думает, что ты улыбаешься, а ты не улыбаешься. Это такое строение лица.

      https://bombardir.ru/news/559992-Mat-Kokorina-Sasha-ulybalsya-stoya-v-naruchnikah-Eto-takoe-********-lica

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      Рейтинг: +6

      Tomsk1972 29 минут назад

      половой член на ваш жидовский зенит на ваши жидовские команды! русские играют в ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +6

      Tomsk1972 30 минут назад

      уткин иди на *** *******. бомбардир -это ******* кружок кройки и шитья!! ********!

      0
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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > Tomsk1972 1 минуту назад

      Брателло чо за истерика ? Ну я канеш понимаю, что ты болела этой команды....Но так болеть --- все свои нервы ,до конца и без края....Не понимаю.....У тя наверняка есть семья ( хоть какая то). Какие то другие интересы в жизни....Чо ты так убиваесси ? Жизнь закончиласся ?

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      Рейтинг: +4676

      3a zenit 56 минут назад

      хайпует на волне жирный

      3
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      Рейтинг: +192

      vla4839 58 минут назад

      А кроме Уткина у нас в стране есть ещё какие-нибудь журналюги?Где их голоса? Голоса свободной,независимой и справедливой прессы?

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      Рейтинг: -666

      Вот оно чё Михалыч > vla4839 24 минуты назад

      А есть свободная,независимая и справедливая пресса в этой стране...?

      0
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      Рейтинг: +3233

      JTherry > vla4839 19 минут назад

      самая свободная, независимая и справедливая пресса - это мы, болельщики!!! вся остальная пресса - "под прессом" канделак и ее начальник-офф...

      0
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      Рейтинг: +2296

      erma 1 час назад

      Да его гнобят потому что он в Сочи не хочет ехать. Но по сути Уткин прав. Бояре меж себя решили сделку провернуть, холоп им не подчинился, значит нужно бить его батогами и в ссылку.

      3
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      Рейтинг: +4234

      Viper for CSKA 1 час назад

      Лучше и не скажешь. Система (особенно наша нынешняя) всегда стремится сломать и подчинить человека, а кто не поддается, получает по крупному. Сил и терпения Кокорину!

      8
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      Рейтинг: +4682

      Lester84 1 час назад

      Я так понимаю, что ветер дует со стороны Пака. Куролесили Мамаев и Кокорин одинаково, а от Паши уже отвязались. Стулом чиновника бил один Кокорин - вот вам и ответ

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      Рейтинг: +2361

      zritelx > Lester84 53 минуты назад

      Совершенно верно- со стороны Пака, а конкретно со стороны Роснефти.

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      Рейтинг: +24

      NEFTyanick 1 час назад

      го в локо Шурик

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