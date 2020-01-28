Уткин: «Почему с Кокориным так поступают? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается»

Видеоблогер, бывший комментатор Василий Уткин попробовал объяснить, почему «Зенит» решил отдать в аренду в «Сочи» форварда Александра Кокорина. Футболист не хочет ехать в клуб-дебютант РПЛ.
– Почему они так Кокорина?
– Да не почему. Не почему. Я сейчас скажу одно слово, но даю честное слово: никого не имею в виду. Просто реально не понимаю, кого имею в виду. Я не знаю, кто этот человек, которого так разозлил Кокорин.
Спрашиваешь, почему? Потому что суки. Увидели, что парень опять улыбается. Он даже в наручниках улыбался. Он так устроен – улыбается. «Ах, ты еще улыбаешься... Значит, сейчас-то...».
- Кокорин едет на сбор с «Зенитом-2».
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина в прошлый вторник.
- Несмотря на это, игрок остался на сборе «Зенита» в Катаре и даже принял участие в двух товарищеских матчах.
Источник: YouTube-канал «Эхо Спорт»